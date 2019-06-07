Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'in nikah şahitliğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin düğününe katıldı. Erdoğan çiftin nikah şahitliğini de yaptı.

ERDOĞAN, ÇİFTE MUTLULUK DİLEDİ

Çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıyarken, nikah şahitliklerini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etti.

DÜĞÜN TÖRENİNE SPOR VE SANAT CAMİASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor ve sanat camiasından önemli isimler de katıldı.