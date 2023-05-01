Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı ve adayı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: 'Ben Aleviyim' diyor. Bugüne kadar söylemiyordun, ne oldu da söyledin?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Genel Kurulunda konuştu. Erdoğan seçime sayılı günler kala Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevilik çıkışına ilişkin eleştiride bulundu. Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret üzerinden verginin kaldırılmasına ilişkin açıklamasını eleştirdi.

"BU MİLLET DOĞRULUK ÜZERİNDE AYAKTA DURMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında;

"Bay bay Kemal'in bir sözcüsü var, İP'in de bir ismi var, IMF'in temsilcileri ile toplantı yaptılar. Sıkıntıdaymışız... Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok, dedik. Geldikleri gibi döndüler. Esrar kaçakçılarının Londra'ya götürdüğü paralardan 300 milyar dolar alacak herhalde. Başka türlü gelmez. Biz geldiğimizde Döviz rezervi 28 milyar dolardı şimdi 122 dolar döviz rezervimiz var. Ben size yalanı asla tavsiye edemem. Bu millet doğruluk üzerinde ayakta durmuştur." ifade ederek eleştiride bulundu.

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"14 MAYIS'TA BU TRAJİKOMİK VAKALARA SON VERECEĞİZ"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret üzerinden vergi kaldırılmasına ilişkin ise; "Dün gece Kılıçdaroğlu çıkmış asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Bir insan ülkesinden bu kadar mı habersiz olur. Hani derler ya; uyan da balığa gidelim. Baz asgari ücreti vergi dışı bırakalı 1 buçuk yıl oldu bay bay Kemal. İnşallah 14 Mayıs'ta bu trajikomik vakalara son vereceğiz Kılıçdaroğlu'nu da emekli edeceğiz. Böylece hem milletimizi hem kendisini bu eziyetten kurtaracağız. Milletimiz refahını artırmak için verdiğimiz mücadeleyi görüyor ve takdir ediyor. Vatandaşımızın alım gücü 2002 yılına göre daha fazladır. " dedi.

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'BEN ALEVİYİM' DİYOR. BUGÜNE KADAR SÖYLEMİYORDUN, NE OLDU DA SÖYLEDİN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun "Ben Aleviyim" sözlerine ise; "İnsanları kökenine, meşrebine göre ayırmanın siyasetimizde yeri yoktur. 'Ben Aleviyim' diyor. Bugüne kadar söylemiyordun, ne oldu da söyledin? Göreve geldiğimizde devri sabık yaşatacağız diyen zorbalardan olmadık. Şimdi ne diyor, biz kimseyi işinden etmeyeceğiz diyor. 4 yıldır belediyelerinden işlerinden edilen vatandaşımızın hakkını hukukunu neyle izah edeceksin. Bir yağmur yağdığında her tarafı sel götürüyor. Daha elinde hiçbir güç, imkan yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız. Elma dağıtır gibi birer Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdi. " dedi.