Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Milli muharip uçağının adı 'Kaan'!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Milli Muharip uçağının adını vatandaşlara duyurdu. Erdoğan, "Milli muharip uçağımızın ismi KAAN'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir." dedi.

"ÜLKEMİZİN MÜHENDİSLERİ YAPACAK, ÜLKEMİZİN PİLOTLARI UÇURACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Çok yakında Hürjet, Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılacak. Hürjet'i, TCG Anadolu Gemimize de konuşlandıracağız. Hürjet, kendi silahlarımız ve kendi radarlarımızla donatılarak kısmen F-16'larımızın da yerine geçilebilecek. (Milli Muharip Uçak KAAN) Bu uçağı, ülkemizin mühendisleri yapacak, ülkemizin pilotları uçuracak.

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Erdoğan, "Dünyada bu sınıfta helikopter üretebilen üç ülkeden biri haline geldik. Birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayıp, üstün performansıyla KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENECEK"

Erdoğan, şöyle devam etti:

Dost ve müttefik ülkeler için üretimine başladığımız Hürkuş şimdiden uluslararası bir platforma dönüştü. Yakında Nijer ve Çad'a ilk ürünleri veriyoruz.(Milli Muharip Uçak KAAN) Dünyada bu tipte beşinci nesil savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacağız. Çok önemli görevler üstlenecek ANKA-3 muharip insansız savaş uçağımız da önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacak.