Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik eden Erdoğan emeklilere müjde vereceğini açıkladı. Erdoğan; "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor" dedi.

7500 LİRA ÜZERİ EMEKLİ MAAŞ ALANLARA MÜJDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında; "Cumhuriyet tarihinin en büyük atamalarını yapıyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon kardeşimizin taleplerini yerine getirdik. En düşük emekli maaşını 7500 liraya bayram ikramiyelerini 2 bin lira yaptık. 7500 lira emekli maaşı üzerinde maaş alan vatandaşlarımız sevindirecek haberi de çalışma bittikten sonra paylaşacağız. Farklı kamu kurumlarında çalışan 500 bin kardeşimizin sorununu çözdük. Kamu çalışanı ve emeklilerin beklediği 3500 ek göstergeyi hayata geçirdik. Çalışanlarımıza yüzde 30 üzerinde zam yaptık. En düşük memur maaşını 12 bin liraya çıkardık. Temmuz ayında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.