AK Partili Nurettin Canikli: 7’li masa mutabakat metni ulus devletini tehdit ediyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Millet İttifakı'nın oluşturduğu ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ndeki politikalara ilişkin yaptığı açıklamada, mutabakat metniyle ulus devletinin hem ekonomik kurumları ve işleyiş mekanizması hem de siyasi ve idari yapılanmasının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

MİLLET İTTİFAKININ MUTABAKAT METNİNİ DEĞERLENDİRDİ

“7’li masanın mutabakat metninde yer alan taahhüt ve hedeflerine ilişkin;

“7’li masanın vize serbestisi için Avrupa’nın, Terörle Mücadele Yasası’nda yapılmasını istediği değişiklikleri gerçekleştirme vaadi ile, PKK ve diğer terör örgütlerini övmek, propagandasını yapmak ve onlara taraftar kazandırmak yasal hale gelir. Esasında bu düzenleme terör örgütlerinin toplum nezdinde meşrulaşması ve siyasi bir organizasyon olarak kabul edilmesinin önünü açar. Aynı zamanda, terörle mücadelede ciddi ve devletin güvenliğini tehdit edecek boyutta zafiyete sebep olur. PKK terör örgütü, ülkenin belirli bölgelerinde siyasi yapılanma için hiçbir engelle karşılaşmadan uygun bir çalışma ortamı sağlar. 7’li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini açıklayan HDP yetkililerinin cumhuriyeti ve ulus devleti hedef alan açıklamaları, Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li masanın HDP ile kapalı kapılar ardındaki mutabakatlarının yansımalarını göstermektedir.”