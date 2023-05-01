Yargıtay'dan bir emsal karar daha! Milyonlarca yol ve yemek ücreti alamayan işçilerin dikkatine!

Yargıtay milyonlarca yol ve yemek ücreti alamayan işçiyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi işçinin yol ve yemek ücreti hesaplamasının 26 gün üzerinden hesap yapılarak alabileceğine dikkat çekti. İşte Yargıtay'ın verdiği kararların detayı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Yargıtay'dan bir emsal karar daha! Milyonlarca yol ve yemek ücreti alamayan işçilerin dikkatine!

Yargıtay 9. Hukuk dairesi önemli bir karar aldı. Bir elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçi, işten çıkarıldıktan sonra İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı işçi; davalı şirket tarafından 200 TL yol, 300 TL yemek yardımı yapılacağı söylenmesine rağmen bu şekilde bir ödeme yapılmadığını öne sürdü. İhale ile işçilere nakdi yemek yardımı yapıldığının ve servis tahsis edilmesi için de alt işveren şirketlere ödeme yapılmış olduğunun belirtildiğini, kendisine yol ve yemek ücreti adı altında bir ödeme yapılmadığını ileri sürerek yemek ve yol ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Yargıtay'dan bir emsal karar daha! Milyonlarca yol ve yemek ücreti alamayan işçilerin dikkatine!

DAVA KABUL EDİLDİ

Davalı şirket avukatı ise yol ve yemek ücreti taleplerinin yasadan veya sözleşmesinden kaynaklı olmadığını, davacının yüklenici firmada çalıştığını, tüm sosyal haklardan ve ödemelerden yüklenici firmanın sorumlu olduğunu savunarak davanın reddini istedi. Davacının emsal yol ve yemek maliyetleri dikkate alınarak hazırlanan bilirkişi raporunda hesaplanan miktarda yol ve yemek yardımı alacağına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verildi.

DAVALI AVUKAT REDDETSEDE MAHKEME İTİRAZLARI REDDETTİ

Kararı davalı istinafa götürdü. Davalı avukatı şartname ve sözleşmelerde yemek ve yol ücreti ödeneceğine dair yasal dayanak bulunmadığını, hükme esas alınan bilirkişi raporunda tatiller, bayramlar ve izinlerin hesaplamadan dışlandığını, ıslaha karşı zaman aşımı def'nin dikkate alınmadığını, davacının alacaklarından sorumluluklarının bulunmadığını belirterek ve resen tespit edilecek nedenlerle İş Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesini talep etti. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları reddetti. Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY EMSAL KARARI VERDİ

Emsal nitelikteki kararda; "Dava konusu yol ve yemek ücreti alacaklarının hesabında, davacının fiilen çalıştığı günlerin dikkate alınması gerektiği gözetilmeden aylık otuz gün üzerinden (izin, rapor günleri ve hafta tatilleri dış olmaksızın) yapılan hesaplamaya itibar edilerek hüküm kurulması da hatalı olduğundan bozmayı gerektirmiştir. BAM kararının ortadan kaldırılmasına oy birliği ile hükmedildi."

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