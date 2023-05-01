Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı!

Çanakkale gezisinden dönen öğrenci tur otobüsü Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrildi. Yaşanan kazada ise biri otobüs şoförü 3 kişi hayatını kaybederken 44 kişi de yaralandı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı!

Bursa Ankara karayolu 37. kilometresinde Şehitler Mevkisi’nde tur otobüsü devrildi. Ortaokul öğrencilerini Çanakkale gezisinden Ankara’ya geri götüren Kemal A. idaresindeki 06 BFV 850 plakalı tur otobüsü saat 00.30 sıralarında bariyere çarparak orta refüje devrildi. Kazada can pazarı yaşanırken, olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiyesi, 112, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yan yatan otobüsün altında sıkışan 2 yolcu ve otobüsün şoförü hayatını kaybederken, otobüsteki 44 yaralı 112 ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

SÜRÜCÜ VE 2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı. Olay yerindeki incelemesinin ardından da açıklamalarda bulunan Canbolat, Ankara Etimesgut ilçesindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan 6 otobüsün gezi amacıyla Çanakkale'ye gittiğini söyledi. Canbolat, "Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti. Genel durum itibarıyla hastaneye sevki yapılan çocuklarımızın durumu iyi gözüküyor. Bir, iki öğrencinin genel durumunun ağır olabileceği değerlendiriliyor. Tam ağır diyemeyiz. Hastanelerimizde gerekli müdahalelerimizi yapıyoruz. Burada da enkazı kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerimizin tamamı buradalar. Büyük geçmiş olsun. Çocukları vefat edenler ile sürücünün ailesine başsağlığı, yaralılarımıza ve çocuklarımıza acil şifa diliyorum." Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolunda trafikte aksamalar yaşandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı! Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı!

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