1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!

Son dönemlerde piyasalarda yaşananlar bir hayli vatandaşın kafasını karıştırdı. Dolar dün 19,44 olurken bugün 19,45 olarak işlem görmeye başladı. Dolar ve Euro yükselmeye başlamışken Altın ise yukarı yönlü hareketini hızlandırmadı ve aşağı yönlü bir hareket eğilimi göstermeye başladı. İşte 1 Mayıs 2023 Pazartesi Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...
SERBEST PİYASALARDA SON DURUM
Dolar alış fiyatı 19,45 TL satış fiyatı ise 19,46 TL
Euro alış fiyatı 21,40 TL, satış fiyatı 21,42 TL
İngiliz Sterlini alış fiyatı 24,43 TL, satış fiyatı 24,48 TL'den işlem görüyor.
ALTIN PİYASASINDA SON DURUM
Gram Altın alış fiyatı bin 239 TL, satış fiyatı bin 240 TL
Altın ONS alış fiyatı bin 980 TL 45 kuruş, satış fiyatı bin 980 TL 82 kuruş
Cumhuriyet Altını alış fiyatı 8 bin 922 TL, satış fiyatı 9 bin 39 TL
Yarım altın alış fiyatı 4 bin 488 TL, satış fiyatı ise 4 bin 575 TL
Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 245 TL, satış fiyatı 2 bin 296 TL
Tam altın alış fiyatı 8 bin 700 TL, satış fiyatı 8 bin 879 TL'den alıcı buluyor.