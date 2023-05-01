1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!

Milyonlarca vatandaş en güvenli yatırım aracını ararken günler geçmiyor ki Dolar ve Altın'da yaşanan dalgalanmalar vatandaşın bir hayli kafasını karıştırıyor. İşte 1 Mayıs 2023 Pazartesi Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
YAYINLAMA
Google News
1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!

Son dönemlerde piyasalarda yaşananlar bir hayli vatandaşın kafasını karıştırdı. Dolar dün 19,44 olurken bugün 19,45 olarak işlem görmeye başladı. Dolar ve Euro yükselmeye başlamışken Altın ise yukarı yönlü hareketini hızlandırmadı ve aşağı yönlü bir hareket eğilimi göstermeye başladı. İşte 1 Mayıs 2023 Pazartesi Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!

SERBEST PİYASALARDA SON DURUM

Dolar alış fiyatı 19,45 TL satış fiyatı ise 19,46 TL

Euro alış fiyatı 21,40 TL, satış fiyatı 21,42 TL

İngiliz Sterlini alış fiyatı 24,43 TL, satış fiyatı 24,48 TL'den işlem görüyor.

1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram Altın alış fiyatı bin 239 TL, satış fiyatı bin 240 TL

Altın ONS alış fiyatı bin 980 TL 45 kuruş, satış fiyatı bin 980 TL 82 kuruş

Cumhuriyet Altını alış fiyatı 8 bin 922 TL, satış fiyatı 9 bin 39 TL

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 488 TL, satış fiyatı ise 4 bin 575 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 245 TL, satış fiyatı 2 bin 296 TL

Tam altın alış fiyatı 8 bin 700 TL, satış fiyatı 8 bin 879 TL'den alıcı buluyor.

İlgili Haberler
DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi MİT'in operasyonları sonucu etkisiz hale getirildi!
DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi MİT'in operasyonları sonucu etkisiz hale getirildi!
Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı!
Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı!
1 Mayıs 2023 Pazartesi Hava durumu! Beklenen yaz geliyor! Kışlıkları kaldırın yazlıkları çıkarın! İşte il il hava tahmin raporu!
1 Mayıs 2023 Pazartesi Hava durumu! Beklenen yaz geliyor! Kışlıkları kaldırın yazlıkları çıkarın! İşte il il hava tahmin raporu!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Altın alıp satanlar için süre verildi! O güne kadar devam: 1 gram 1650 TL olacak
Altın alıp satanlar için süre verildi! O güne kadar devam: 1 gram 1650 TL olacak
Ev ve arsa tapusu olanlar dikkat! 31 Mayıs'a kadar bunu yapmayan 7.654 TL para ödeyecek!
Ev ve arsa tapusu olanlar dikkat! 31 Mayıs'a kadar bunu yapmayan 7.654 TL para ödeyecek!
30 Nisan Pazar 2023 piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'ın yükseliş mücadelesi devam ediyor!
30 Nisan Pazar 2023 piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'ın yükseliş mücadelesi devam ediyor!
Ay sonunu getiremeyenler başvuru yapabilir! Toplu para ödemesi yapılacak: Hemen onay çıkıyor
Ay sonunu getiremeyenler başvuru yapabilir! Toplu para ödemesi yapılacak: Hemen onay çıkıyor
Son Haberler
1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!
1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!
Müşkan isminin anlamı nedir, Müşkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Müşkan isminin anlamı nedir, Müşkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nükhet isminin anlamı nedir, Nükhet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nükhet isminin anlamı nedir, Nükhet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Köşker isminin anlamı nedir, Köşker ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Köşker isminin anlamı nedir, Köşker ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
TOKİ'de 500 TL'niz kalmış olabilir! Bir tıkla hemen hesabınıza yatırılacak: Başvurular açıldı
TOKİ'de 500 TL'niz kalmış olabilir! Bir tıkla hemen hesabınıza yatırılacak: Başvurular açıldı
Altın fiyatları dalgalandı! Kuyumcularda altın kalmadı: Altın alamayanlara son tarih...
Altın fiyatları dalgalandı! Kuyumcularda altın kalmadı: Altın alamayanlara son tarih...
Çok Okunanlar
Gültaş isminin anlamı nedir, Gültaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gültaş isminin anlamı nedir, Gültaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ulukan isminin anlamı nedir, Ulukan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ulukan isminin anlamı nedir, Ulukan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gülşat isminin anlamı nedir, Gülşat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gülşat isminin anlamı nedir, Gülşat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Töreli isminin anlamı nedir, Töreli ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Töreli isminin anlamı nedir, Töreli ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
QNB Finansbank'ın bu kampanyasına kimse hayır diyemeyecek! En düşük faizle 50.000 TL'yi ceplere koyacak
QNB Finansbank'ın bu kampanyasına kimse hayır diyemeyecek! En düşük faizle 50.000 TL'yi ceplere koyacak
28 Nisan 2023 Cuma piyasalarda son durum! Dolar değerine değer kattı! Altın ise...
28 Nisan 2023 Cuma piyasalarda son durum! Dolar değerine değer kattı! Altın ise...
Yorumlananlar