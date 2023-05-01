1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!

Son dönemlerde piyasalarda yaşananlar bir hayli vatandaşın kafasını karıştırdı. Dolar dün 19,44 olurken bugün 19,45 olarak işlem görmeye başladı. Dolar ve Euro yükselmeye başlamışken Altın ise yukarı yönlü hareketini hızlandırmadı ve aşağı yönlü bir hareket eğilimi göstermeye başladı. İşte 1 Mayıs 2023 Pazartesi Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

SERBEST PİYASALARDA SON DURUM

Dolar alış fiyatı 19,45 TL satış fiyatı ise 19,46 TL

Euro alış fiyatı 21,40 TL, satış fiyatı 21,42 TL

İngiliz Sterlini alış fiyatı 24,43 TL, satış fiyatı 24,48 TL'den işlem görüyor.

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ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram Altın alış fiyatı bin 239 TL, satış fiyatı bin 240 TL

Altın ONS alış fiyatı bin 980 TL 45 kuruş, satış fiyatı bin 980 TL 82 kuruş

Cumhuriyet Altını alış fiyatı 8 bin 922 TL, satış fiyatı 9 bin 39 TL

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 488 TL, satış fiyatı ise 4 bin 575 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 245 TL, satış fiyatı 2 bin 296 TL

Tam altın alış fiyatı 8 bin 700 TL, satış fiyatı 8 bin 879 TL'den alıcı buluyor.