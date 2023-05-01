E5 yoluna yattı! Ambulansa bindirilirken kalkıp kaçtı! İstanbul'da bir garip olay!

İstanbul'da E5 karayolunda bir kişi yolun ortasına yattı. Bakırköy-İncirli E5’te Ankara İstikametinde bir şahıs bilinmeyen bir nedenle yola yattı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm ısrarlara rağmen adam kalkmadı.

EKİPLER HASTALIK ŞÜPHESİYLE BEYAZ ÖNLÜK GİYDİ

Sağlık ekipleri, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz önlük ve eldiven giydiler. Sağlık ekipleri ikna edemeyince yunus polisleri koruyucu ekipman ve beyaz önlük giyerek adamı yerden sedyeye kaldırdı.

ŞAHSIN AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Ambulansa bindirilen adam ambulanstan kaçtı ve E5’te yürümeye başladı. Polis ekipleri bu sefer göz yaşartıcı spreyle adamı kelepçeleyerek ambulansa bindirdi. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Öte yandan, şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.