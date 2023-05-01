Faciadan dönüldü! Bursa'da Anaokulu alev alev yandı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir anaokulunda yangın çıktı. Anaokulu küle dönerken 1 Mayıs resmi tatil olması sebebiyle öğrenci bulunmayan anaokulunda büyük bir facia atlatıldı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Faciadan dönüldü! Bursa'da Anaokulu alev alev yandı!

Bursa'da Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde bir anaokulunda yangın çıktı. Özel bir anaokulunun bahçe kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı hızla alevler yükseldi. Alevler kısa sürede bahçede bulunan eşyalara ve anaokulunun içine sıçradı.

1 MAYIS SEBEBİYLE FACİA UCUZ ATLATILDI

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken; "1 Mayıs İşçi Bayramı" sebebiyle okulların tatil olması muhtemel facianın önüne geçti. Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yaptı.

Faciadan dönüldü! Bursa'da Anaokulu alev alev yandı!

MAHALLE SAKİNLERİ OLAY HAKKINDA KONUŞTU

Alevleri görerek mahalle sakinlerini ayağa kaldıran Havva Demirci," İçeride oturuyordum, camdan bir baktım alevler çıktığını gördüm. Hemen mahalle sakinlerine haber verdim. Herkesi ayağa kaldırdım" dedi.
Mahalle Muhtarı Raif Kocabaş, "1 Mayıs İşçi Bayramı olması sebebiyle okullar tatildi. Olması muhtemel bir facia resmi tatil nedeniyle ucuz atlattık" dedi.
Mahallede bazı gençlerin daha önce anaokulu çevresinde oturup sohbet ettikleri, maytap patlattıkları ve çevreye zarar verdikleri kaydedildi.

Faciadan dönüldü! Bursa'da Anaokulu alev alev yandı!

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