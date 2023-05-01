Komşuları şüphelendi! 85 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu!

Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi üzerindeki bir apartmanın birinci katında saat 16.00 sıralarında tek yaşayan 85 yaşındaki Mergube Mavi'den uzun süre haber alamayan komşuları telaşlandı. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren mahallelinin ihbarı sonrası ekipler sevk edildi.
YAŞLI KADININ CESEDİ BULUNDU
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Evin içerisinde hareketsiz yatar şekilde bulunan Mavi'nin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
KOMŞULARI ACI HABERLE YIKILDI
Mavi'nin ölüm haberi komşularını yasa boğarken, yaşlı kadının cenazesi gerekli olay yeri çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.