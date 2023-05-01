Komşuları şüphelendi! 85 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde tek yaşayan 85 yaşındaki kadından uzun bir süre haber alamayan komşuları telaşlandı. Durumu polis ekiplerine bildiren komşuları kadını evinde ölü buldu.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
YAYINLAMA
Google News
Komşuları şüphelendi! 85 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu!

Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi üzerindeki bir apartmanın birinci katında saat 16.00 sıralarında tek yaşayan 85 yaşındaki Mergube Mavi'den uzun süre haber alamayan komşuları telaşlandı. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren mahallelinin ihbarı sonrası ekipler sevk edildi.

Komşuları şüphelendi! 85 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu!

YAŞLI KADININ CESEDİ BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Evin içerisinde hareketsiz yatar şekilde bulunan Mavi'nin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

KOMŞULARI ACI HABERLE YIKILDI

Mavi'nin ölüm haberi komşularını yasa boğarken, yaşlı kadının cenazesi gerekli olay yeri çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haberler
Karısını öldürmeden önce internetten alacağı cezayı araştırdı! Elazığ'da vahşetin detayları ortaya çıktı!
Karısını öldürmeden önce internetten alacağı cezayı araştırdı! Elazığ'da vahşetin detayları ortaya çıktı!
Faciadan dönüldü! Bursa'da Anaokulu alev alev yandı!
Faciadan dönüldü! Bursa'da Anaokulu alev alev yandı!
Kirasını arttıran 70 yaşındaki ev sahibine saldırdı! Polisten kaçamadı!
Kirasını arttıran 70 yaşındaki ev sahibine saldırdı! Polisten kaçamadı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Karısını öldürmeden önce internetten alacağı cezayı araştırdı! Elazığ'da vahşetin detayları ortaya çıktı!
Karısını öldürmeden önce internetten alacağı cezayı araştırdı! Elazığ'da vahşetin detayları ortaya çıktı!
Faciadan dönüldü! Bursa'da Anaokulu alev alev yandı!
Faciadan dönüldü! Bursa'da Anaokulu alev alev yandı!
Kirasını arttıran 70 yaşındaki ev sahibine saldırdı! Polisten kaçamadı!
Kirasını arttıran 70 yaşındaki ev sahibine saldırdı! Polisten kaçamadı!
E5 yoluna yattı! Ambulansa bindirilirken kalkıp kaçtı! İstanbul'da bir garip olay!
E5 yoluna yattı! Ambulansa bindirilirken kalkıp kaçtı! İstanbul'da bir garip olay!
Son Haberler
Komşuları şüphelendi! 85 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu!
Komşuları şüphelendi! 85 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Milli muharip uçağının adı 'Kaan'!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Milli muharip uçağının adı 'Kaan'!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı ve adayı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: 'Ben Aleviyim' diyor. Bugüne kadar söylemiyordun, ne oldu da söyledin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı ve adayı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: 'Ben Aleviyim' diyor. Bugüne kadar söylemiyordun, ne oldu da söyledin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı!
Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı!
Tekirdağ'da kuyumcuyu bıçakla tehdit eden zanlı kıskıvrak yakalandı!
Tekirdağ'da kuyumcuyu bıçakla tehdit eden zanlı kıskıvrak yakalandı!
Çok Okunanlar
Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı!
Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Ücretsiz doğalgaz resmi gazetede yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Ücretsiz doğalgaz resmi gazetede yayımlandı!
Yerli otomobil Togg aracı hak sahiplerinin evlerine götürülüp teslim edildi.
Yerli otomobil Togg aracı hak sahiplerinin evlerine götürülüp teslim edildi.
1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!
1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!
Sobadan sızan karbonomoksit gazı Kırıkkale'de anne ve oğlunu ayırdı! Bir kişi hayatını kaybetti!
Sobadan sızan karbonomoksit gazı Kırıkkale'de anne ve oğlunu ayırdı! Bir kişi hayatını kaybetti!
Bursa'da meyve sebze yüklü kamyona vinç çarptı! Meyve ve sebzeler yelere döküldü!
Bursa'da meyve sebze yüklü kamyona vinç çarptı! Meyve ve sebzeler yelere döküldü!
Yorumlananlar