Karısını öldürmeden önce internetten alacağı cezayı araştırdı! Elazığ'da vahşetin detayları ortaya çıktı!

Elazığ'da eşinden boşanmak isteyen genç kadın boğazı kesilerek öldürülmüştü. Eşini öldüren zanlı ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından korkunç detaylar da ortaya çıkmaya devam etti. Katil zanlısının ise internet üzerinden alacağı cezaları araştırdığı öğrenildi.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Karısını öldürmeden önce internetten alacağı cezayı araştırdı! Elazığ'da vahşetin detayları ortaya çıktı!

Elazığ’da 9 Haziran 2020'de boşanma aşamasındaki eşinin boğazını kesip öldüren, kayınvalidesini de bıçakla yaralayan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Şahsın, olayı gerçekleştirmeden önce internetteki arama motorundan 'Şizofren nedir', 'Aldatan eşini öldürmek cezası', 'Aldatma mesajları' ve 'Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' gibi aramalar yaptığı belirlenmişti.

Karısını öldürmeden önce internetten alacağı cezayı araştırdı! Elazığ'da vahşetin detayları ortaya çıktı!

ELAZIĞ'DA VAHŞİ CİNAYET

Elazığ'da 9 Haziran 2020 yılında akşam saat 22.00 sıralarında Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokakta bulunun bir apartmanın 3'üncü katında korkunç bir olay yaşanmıştı. Ali Alkılınç, boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ın kaldığı kayınvalidesi Şule B.'nin evine gelmiş, 112 sağlık ekibi olarak kendisini tanıtıp evin içine girmişti. Ali Alkılınç, önce kayınvalidesi Şule B.'yi, bacağından bıçaklamış, ardından odadan gelen boşanma aşamasındaki Aslıhan Alkılınç'ın boğazını keserek öldürmüştü.

Karısını öldürmeden önce internetten alacağı cezayı araştırdı! Elazığ'da vahşetin detayları ortaya çıktı!

İNTERNETTEN CİNAYETE İLİŞKİN ARAMA YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Mahkeme sürecinde Ali Alkılınç'ın, olayı gerçekleştirmeden önce internetteki arama motorundan 'Şizofren nedir', 'Aldatan eşini öldürmek cezası', 'Aldatma mesajları' ve 'Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' gibi aramalar yaptığı ortaya çıkmıştı.

MAHKEME AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERDİ

Yapılan sorgulamaların ardından Elazığ Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görüldü. Sanık ve avukatların yaptığı savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Alkılınç'a eşi Aslıhan Alkılınç’ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesi Şule B.’yi de öldürmeye teşebbüs ve konut dokunulmazlığı ihlalinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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