İstanbul'un Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'un Nisan ayı enflasyon verileri belli oldu. İTO verilerine göre bu yıl Nisan ayında İstanbul'un enflasyon oranı 62,46 oldu.

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İstanbul'un Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Nisan 2023 Fiyat İndeksleri’ni açıkladı. 2023 Nisan ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,57, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,14 oranında arttı.

İstanbul'un Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu!

ÜCRETLİLER GEÇİNME İNDEKSİNDE YÜZDE 62,46

2022 Nisan ayına göre 2023 Nisan ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 62,46, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 70,58 olarak gerçekleşmiştir.

Nisan 2023’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamalarında ise yüzde 29,04, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 11,97, Gıda Harcamalarında yüzde 3,87, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,32, Konut Harcamalarında yüzde 1,68, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 1,32, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,64, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,24 artış izlendi.

Nisan 2023’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 16,25, Mensucat Grubunda yüzde 3,35, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,96, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 0,76, Madenler Grubunda yüzde 0,61 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -10,45, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,10 azalış izlendi.

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