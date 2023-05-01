Yerli otomobil Togg aracı hak sahiplerinin evlerine götürülüp teslim edildi.

Çekilişe katılıp Togg araçlarına sahip olma hakkı kazanan vatandaşlar araçlarına kavuştu. Togg T10X aracı hak sahiplerinin evlerine kadar getirilip teslim edildi.

YAYINLAMA
Google News
Yerli otomobil Togg aracı hak sahiplerinin evlerine götürülüp teslim edildi.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, çekilişlerde araç sahibi olmaya hak kazananlara teslim edildi. Togg araçlaarı evlerine kadar gönderildi. Sıfır kilometre Togg'ların fabrikadan çıkıp son sahiplerine ulaştığı sevkiyat hikayesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

TOGG SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye'nin otomobili Togg T10X modelini 7 ilde hak kazanan kullanıcılara teslim etti.
Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından, T10X'lerin teslimatlarına ilişkin paylaşılan video kısa sürede izlenme rekorları kırdı. T10X için kura çekimlerinde hak kazanan 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmesi saniye saniye kayıt altına alındı. Akıllı araçlarını alan aileler kadar Togg teslimat tırlarının geçtiği mahalle ve girdiği sokaklardaki herkes büyük heyecan yaşadı.

Yerli otomobil Togg aracı hak sahiplerinin evlerine götürülüp teslim edildi. Yerli otomobil Togg aracı hak sahiplerinin evlerine götürülüp teslim edildi. Yerli otomobil Togg aracı hak sahiplerinin evlerine götürülüp teslim edildi.

"EVLERİNE TESLİM ETTİK"

Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya, Oltu Kocaeli, Gemlik Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir şehirlerindeki ilk kullanıcılarının evlerine teslim edildi. Yapılan paylaşımda "Çekilişle sipariş hakkı kazanan ilk kullanıcılarımızın T10X’lerini evlerine teslim ettik. Hayırlı, uğurlu olsun. <>" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler
E5 yoluna yattı! Ambulansa bindirilirken kalkıp kaçtı! İstanbul'da bir garip olay!
E5 yoluna yattı! Ambulansa bindirilirken kalkıp kaçtı! İstanbul'da bir garip olay!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Ücretsiz doğalgaz resmi gazetede yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Ücretsiz doğalgaz resmi gazetede yayımlandı!
AK Partili Nurettin Canikli: 7’li masa mutabakat metni ulus devletini tehdit ediyor”
AK Partili Nurettin Canikli: 7’li masa mutabakat metni ulus devletini tehdit ediyor”
Yargıtay'dan bir emsal karar daha! Milyonlarca yol ve yemek ücreti alamayan işçilerin dikkatine!
Yargıtay'dan bir emsal karar daha! Milyonlarca yol ve yemek ücreti alamayan işçilerin dikkatine!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Ücretsiz doğalgaz resmi gazetede yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Ücretsiz doğalgaz resmi gazetede yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs mesajı yayımladı: Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs mesajı yayımladı: Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık!
DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi MİT'in operasyonları sonucu etkisiz hale getirildi!
DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi MİT'in operasyonları sonucu etkisiz hale getirildi!
Suriye'de patlama! 2 Türk polis şehit oldu! 4 kişi yaralandı!
Suriye'de patlama! 2 Türk polis şehit oldu! 4 kişi yaralandı!
Son Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Karşımızda yerli ve milli muhalefet göremiyorum
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Karşımızda yerli ve milli muhalefet göremiyorum
Yerli otomobil Togg aracı hak sahiplerinin evlerine götürülüp teslim edildi.
Yerli otomobil Togg aracı hak sahiplerinin evlerine götürülüp teslim edildi.
Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı!
Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı!
1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!
1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!
İstanbul'da düzensiz Afgan göçmenler yakalanarak ülkelerine gönderildi!
İstanbul'da düzensiz Afgan göçmenler yakalanarak ülkelerine gönderildi!
Milli Paraşütçünün acı ölümü! İniş sırasında hayatını kaybetti!
Milli Paraşütçünün acı ölümü! İniş sırasında hayatını kaybetti!
Çok Okunanlar
Gültaş isminin anlamı nedir, Gültaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gültaş isminin anlamı nedir, Gültaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ulukan isminin anlamı nedir, Ulukan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ulukan isminin anlamı nedir, Ulukan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gülşat isminin anlamı nedir, Gülşat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gülşat isminin anlamı nedir, Gülşat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!
1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi! 2 asker şehit oldu!
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi! 2 asker şehit oldu!
MİT'ten bir operasyon daha! PKK'nın sözde askeri istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi!
MİT'ten bir operasyon daha! PKK'nın sözde askeri istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi!
Yorumlananlar