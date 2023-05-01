Yerli otomobil Togg aracı hak sahiplerinin evlerine götürülüp teslim edildi.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, çekilişlerde araç sahibi olmaya hak kazananlara teslim edildi. Togg araçlaarı evlerine kadar gönderildi. Sıfır kilometre Togg'ların fabrikadan çıkıp son sahiplerine ulaştığı sevkiyat hikayesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

TOGG SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye'nin otomobili Togg T10X modelini 7 ilde hak kazanan kullanıcılara teslim etti.

Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından, T10X'lerin teslimatlarına ilişkin paylaşılan video kısa sürede izlenme rekorları kırdı. T10X için kura çekimlerinde hak kazanan 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmesi saniye saniye kayıt altına alındı. Akıllı araçlarını alan aileler kadar Togg teslimat tırlarının geçtiği mahalle ve girdiği sokaklardaki herkes büyük heyecan yaşadı.

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"EVLERİNE TESLİM ETTİK"

Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya, Oltu Kocaeli, Gemlik Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir şehirlerindeki ilk kullanıcılarının evlerine teslim edildi. Yapılan paylaşımda "Çekilişle sipariş hakkı kazanan ilk kullanıcılarımızın T10X’lerini evlerine teslim ettik. Hayırlı, uğurlu olsun. <>" ifadelerine yer verildi.