Kirasını arttıran 70 yaşındaki ev sahibine saldırdı! Polisten kaçamadı!

İstanbul'da 70 yaşındaki ev sahibi kiracısının oturduğu eve zam yapmak istedi. Kiracı ise ev sahibini darp etti. Polisin operasyonları sonucunda ise kıskıvrak yakalandı.

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Kirasını arttıran 70 yaşındaki ev sahibine saldırdı! Polisten kaçamadı!

İstanbul'da ev sahibi kiracı kavgası 28 Nisan akşamı saat 21.00 sıralarında Fatih Yavuz Selim Mahallesi Ali Naki Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre, fahiş kira zammından kaynaklandığı sanılan olayda, kiracısının evden çıkmasını isteyen M.Y. adlı yaşlı adam, kiracısı A.A. tarafından sokak ortasında darp edilmişti.

KİRA ARTIŞI YÜZÜNDEN ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Kasten yaralama olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, ev sahibi M.Y.'nin, kiracısı olan A.A.’yla görüşmek için eve gittiği, kira artışı meselesinden aralarında tartışma çıktığı ve M.Y.'nin A.A. tarafından darp edildiği anlaşıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Yaşanan kavgada ev sahibi M.Y. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kiracı A.A. ise Cumartesi günü polis tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. A.A., “Kasten Yaralama” suçundan yürütülen soruşturmanın ardından dün sevk edildiği adli makamlarca ‘adli kontrol hükümleri’ uyarınca serbest bırakıldı.

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