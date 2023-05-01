Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Karşımızda yerli ve milli muhalefet göremiyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya AK Parti İlçe Başkanlığında Antalya'da çalışan gazetecilerle bir araya geldi. Çavuşoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü tebrik ederken aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Antalya Turgut Özal Spor Salonu yanında düzenleyeceği mitinge davet etti.

"YERLİ VE MİLLİ ŞUURLA HAREKET EDEN BİR MUHALEFETİ GÖREMİYORUM"

Bakan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtlarken Millet İttifakını da eleştirdi. Çavuşoğlu: "Biz daha güçlü Türkiye hedefi için çalışırken karşımızda yerli ve milli şuurla hareket eden bir muhalefeti görememenin de üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizler milletin refah seviyesini arttıracak atılımları konuşurken onlar milletine düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyor. Sahada gördüğüm bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Antalya'da İYİ Parti'ye oy vermiş milliyetçi hemşehrilerimiz, CHP’ye oy vermiş devletçi kardeşlerimiz sırtını terör örgütlerine dayayanlarla oluşturulan bu çıkar masasından çok rahatsız. Farklı görüşlerde olabilir ama vatansever insanlar. Birkaç oy alabilmek için sırtını teröristlere, Pensilvanya’ya dayayanlarla ittifak yapmalarından vatandaşlarımızın rahatsız ve huzursuz olduğunu gördüm. Kendi seçmenini görmezlikten gelerek tüm politikalarını ajansların tavsiyesi ile algı oluşturmak üzerine yapanların sonu yine hüsran olacaktır. Ajansların algı operasyonlarına alet olduklarını Antalya'da 12 gün zorla söndürdüğümüz yangın çalışmalarımız sırasında gördük. Yangını söndürmek için gece gündüz çalışırken hepsi bir yerlerde ajansların yönlendirmesiyle farklı filmler çekiyorlardı. Ev ev dolaştılar, farklı illerden kadınları getirdikleri bildiri dağıttılar 'sakın imza atmayın, AK Parti iktidarı sizin evlerini yapmayacak, dolandıracaklar' dedi. Biz vatandaşların yarasını sararken, bir taraftan da fitne saçanları görünce çok üzülmüştük. Vatandaşlarımız evlerine kavuşamamış olacaktı. Allah'tan vatandaşların feraseti, sağduyusu var” diye konuştu.

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"GEREKEN CEVABI 14 MAYIS'TA VERECEKTİR"

Bakan Çavuşoğlu, “Oysa daha iyisini yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Yapılanları kötülemenin bu millete de vatana da bir faydası yok. Milletimiz görüyor ve gereken cevabı 14 Mayıs’ta da verecektir. Türkiye asrın felaketi pandemiye, Ukrayna savaşına, etrafındaki iç savaş ve krizlerine rağmen güçlü ve kararlı bir şekilde bölgesinde istikrar şemsiyesini açmaya devam edecektir. AK Parti ve Cumhur İttifakı Türkiye’yi 20’nci yüzyıldan, 21’inci yüzyıla taşımıştır. Türkiye 21 yıl öncesindeki Türkiye daha zengin, özgür demokratik, daha sivil ve daha güçlü bir Türkiye’dir. Bambaşka bir Türkiye’yi de hep birlikte inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Antalya’nın önemini bilen bir liderdir. Antalya yapılan her bir yatırımın Türk ekonomisine Türkiye’nin kalkınmasın döndüğün bilen liderdir. 14 Mayıs günü yine hep birlikte Türkiye Yüzyılı için Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakımıza en büyük desteği Antalya’dan verecektir” ifade etti.

