Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı ile Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sevgili İstanbullular, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Böyle bir müstesna bir ay içinde maşallah bu kitap fuarlarıyla birlikte bir de Büyük Çamlıca Camimizin altında inşallah müzemizi de açıyoruz ve bu müze de senede 1 bazen 2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek. Milletimizin hizmetinde olacak. Salgın sebebiyle 2 yıldır arada verilen fuarlarımızın yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum. Kuran-ı Kerim'i her şeyin üstünde tutan bir kültürel müktesebata sahibiz. İslam Medeniyetleri Müzesi'nde pek çok sanat eseri sergileniyor.

" İNSANLARIN KILIKLARINA, TAKILI KALANLAR BİZİ BİZ YAPAN ASIL MİRASINA SIRT DÖNMÜŞTÜ"

Tarihimizde Gazali gibi, İbni Sina gibi isimler vardır. Ecdadın 'kalem, kılıçtan keskindir' sözü okumaya ve yazmaya verdiği öneme işaret eder. Beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı geride bırakmakta kalmadık, kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık

Uzunca bir süre devam eden Türkiye'nin geri kalmışlığı sadece yokluklarla ilgili değildi. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine ,ibadetlerine, takılanlar, milletimizin bizi biz yapan mirasına sırt dönmüştü. Uzunca bir süre devam eden Türkiye'nin geri kalmışlığı yokluklarla ilgili değildi. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, oturmalarına, kalkmalarına takılı kalanlar bizi biz yapan asır mirasına sırt dönmüştü.

"TÜRKİYE YAYINCILIK BİRLİĞİNDE İLK 10'DA YER ALMIŞTIR"

Bugün Türkiye kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımında uluslararası yayıncılık birliğinde ilk 10'da yer almıştır. Mesela 2000 yılında kitap sayısı 9 bini bile bulmazken bu rakam geçen sene 87 bini aşmıştır.

Bu artışın en çok da gençlerimiz arasında yaşanıyor olması geleceğimiz adına bize umut vermektedir. Rabbimden bizleri sağlıkla, huzurla bayrama eriştirmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla...