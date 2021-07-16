Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlüyse her kardeşimiz için umut vardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Mezun olarak TSK'ya katılan her subayımız ordumuzun gücünü artırmaktadır.

Artık siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz.

Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda kat ettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir.

Eğer Türkiye güçlüyse, yakın uzak her yerde, zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır.

Türkiye'nin güçlü duruşunun en önemli ayaklarından biri de askeri alanda verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferlerdir.

"TERÖRLE MÜCADELEDE SERGİLENEN DİRAYETLİ DURUŞ BAŞARABİLECEĞİMİZİN İŞARETİ OLMUŞTUR"

Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş, yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur.

Açıkça ifade ediyorum. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur.

Libya'da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı, sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır.

Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz, Türk'ün olduğu yerde masum kanı akmaz."