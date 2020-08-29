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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı dolayısıyla bir video yayınladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı dolayısıyla bir video yayınladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden muharrem ayı ve aşure günü ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı dolayısıyla bir video yayınladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi twitter hesabı üzerinden muharrem ayı dolayısıyla bir video paylaştı. Erdoğan, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad etti.

Paylaşımında, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ndeki konuşmasından bir bölüme de yer veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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