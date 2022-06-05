Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi! Tarih vererek duyurdu! 3600 ek gösterge meselesi çözüme kavuştu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"BİZİM HAKKIMIZDA SÖYLENEN HER YALANA İNANMAYI BEKLEYEN BİR KISIM VAR"

AK Parti istişare ile kurulmuş ve istişare kültürünü yaşatmış bir partidir. En büyük istişareyi de milletimizle yapıyoruz. Değerlendirme sonucu ortaya çıkan tabloyu milletimize aktarmanızı bekliyorum. Böylece 2023'e daha iyi hazırlanırız.

Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından iftiralarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Bizim hakkımızda söylenen her yalana inanmayı bekleyen bir kısım var.

Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketi pahasına kendilerine ikbal değiştirmeye çalışanlar her dönemde vardı. Ama bu kadar cüretkar değillerdi.

"BU SERTLİĞİ TEK SEBEBİ..."

Bazen üslubumuzda sertleşmek durumunda kalıyoruz. Bu sertliğin tek sebebi mesuliyletlerimizin gereğini yerine getirme kaygısıdır. Meydanı boş bulup herkesi ite kakarak yol almaya çalışanlarına eyvallah demek bize yakışmaz.

İçeride hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirecek, insanlarımızı hepsini özgürlüklere kavuşturacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu fakir kendini bildi bileli değişmedi ve değişmeyecek. Allah ömür, millet de yetki verdikçe yolumuza böyle devam edeceğiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

NATO'nun genişlemesi konusunda beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyiz.

"HAYAT PAHALILIĞINA BİR SINIR ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İnsanlarımızın yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmiyor, kulak arkası yapmıyoruz. İnsanımızın üzerindeki hayat pahalılığının yükünü azaltmaya çalışıyoruz. Konuttan otomobile kadar önümüzde bir liste var. Son enflasyon verisi artık enflasyonun düşüşe girdiğini gösteriyor. Hayat pahalılığına bir sınır çekmek için çalışıyoruz. Her kesimden vatandaşımızın gelirini artıracak programlar hazırlıyoruz.



ÇİFTÇİ VE MEMURLARA MÜJDE

Çiftçilerimize ve memurlara iki ayrı müjde vermek istiyorum. Şimdi üreticilerimize emeklerinin karşılığını vereceğine inandığım Toprak Mahsullerinin yapacağı buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklamak istiyorum. TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 TL alım ve bin TL prim olmak üzere 7 bin 50 TL ödeme yapacaktır.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Bilindiği gibi çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasını yürütüyoruz. Nihayet meclise sunma aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum.