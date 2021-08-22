Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi! 5 bin 872 yeni personel alınacak!

Kamu personeli olma hayali kuranlara müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni personel alınacağını açıklayan Cumhurbaşkanı, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada:

"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verildi.