Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 20 bin öğretmen ataması yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı” ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan "20 bin öğretmen atamasının yapıldığını da buradan paylaşmak istiyorum. Hayırlı olsun." dedi.
Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı” sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada "20 bin öğretmen atamasının yapıldığını da buradan paylaşmak istiyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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