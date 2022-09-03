Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yılbaşında işçi, memur ve emeklilerin maaşları artacak, enflasyon düşüşe geçecek

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı geçtiğimiz günlerde partinin genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşulan konuların ne olduğu da ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre toplantıda 2023 seçimleri, ekonomideki son durum, ilk kez oy kullanacak olan gençlere yönelik yapılacaklar konuşuldu.

EKONOMİK RAHATLAMA İÇİN TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023 seçimleri hakkında, “Halkımızın alım gücünü artırmaya yönelik tedbirler almaya devam edeceğiz. Yılbaşında işçi, memur, emekliye yeni maaşlarındaki artışla ve sonrasında enflasyondaki düşüşle birlikte ekonomi anlamında da daha olumlu bir döneme girmiş olacağız” dedi.

" LİSTELERİ İNCE ELEYİP SIK DOKUYUN"

Seçimleri kazanacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri adaylarının iyi belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, "2023 seçimlerini kazanacağız. Herkes çalışmasını yapsın. Milletvekili adaylarını iyi belirleyelim. Kamuoyu çalışmaları yapalım. Listeler için 6 ay var. Listeleri ince eleyip, sık dokuyun” diye konuştu.

"YENİ İSİMLER LİSTEDE OLACAK"

Toplantıda söz alan bazı kurmaylar, Anadolu illerindeki teşkilatlarda yer alan isimlerin listede yer almak istediklerini dile getirdi. Kurmaylar bunun yanında, "Yeni isimler listede olacak. Yıpranmış isimler listede olmamalı. Listeler için daha iyi çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRİLDİ

Sosyal medyadaki gündemin de değerlendirildiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onlar sosyal medyada kendilerini oyalayıp dursunlar, biz halkımızla bir arada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DOĞU PERİNÇEK'İN AÇIKLAMALARI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Hz. Muhammed’e yönelik olarak söylediği, “Hz. Muhammed Mekke’de tebliğde bulunurken ona 40 kişi biat etti. 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed’den çok ileri bir noktadayız" sözleri de gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda açıklama yapan Ömer Çelik'e "İyi demişsin” dediği, Perinçek’in sözlerinin doğru olmadığına vurgu yaptığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇLERLE BİR ARAYA GELECEK

AK Parti kurmayları seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan 6 milyon 48 bin genç seçmene yönelik yapılacak çalışmaları da ele aldı. AK Parti Gençlik Kolları'nın toplantıda sunum yaptığı kapı kapı dolaşarak gençlerle bir araya gelip görüşmeler yapacağı anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında seçimlere kadar 10 gençlik buluşmasının yapılacağı bilgisi verilen sunumda, “ Çalışmalara, belli illerde ve 189 ilçede, özellikle genç nüfusun fazla olduğu ilçelerde, ilk etapta buralara ağırlık verilecek. Çalışmalar 2 yaş grubuna ayrıldı. 17-22 ve 18-30 yaş orası olarak gruplandırılarak özel çalışmalar yapılacak. Gençlerin beklentileri ve şikâyetleri neler bunlar tek tek dinleniyor ve rapor hazırlanıyor” ifadelerine yer verildi.

ÜNİVERSİTELERDE STANT KURULACAK

251 üniversite önünde ÜNİAK stantları kurulacağı belirtilen sunumda, gençlerle daha çok bir araya gelineceği ve şehre yeni gelen, okula yeni başlayan ve mezun olanlara destek olunacağı anlatıldı. s

SAHA ARAŞTIRMALARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİYOR

Ayrıca sunumda, “Sahada yapılan araştırmalarda ‘Ülkesinin çıkar ve menfaatlerini koruyacak kim var?’ diye sorduklarında gençler, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini veriyor” tespitlerine yer verildi.