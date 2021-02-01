Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'in şarkısında Orhan Gencebay'a selam söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantı ile Antalya kongresine katıldı. Kongrede Müslüm Gürses'in seslendirdiği Seni Yazdım şarkısı salonda dinletilirken "Bir tarafta Orhan Baba, bir tarafta marşlarımız, maşallah… Orhan Baba'ya (Orhan Gencebay) ve eşine selamlarımı gönderiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partililerini izlerken gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, şarkının bitiminin ardından," Maşallah, yüreğinize sağlık, dilinize sağlık. Buradan da Orhan babaya sağlık." diye konuştu.

MÜSLÜM GÜRSES'E SELAM GÖNDERDİ

Şarkıyı söyleyenin Müslüm Gürses olduğu hatırlatılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bu arada tabii bu vesileyle Müslüm Baba'ya da bir selam göndermemizde fayda var" diye konuştu.

KONGREDE ÇALAN ŞARKININ SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE

Solmadan gel artık aşkımın gülü

Olsa da konuşsa kalbimin dili

Küçücük dünyamda bir bilsem seni

Görünmez yazıyla yazdım kalbime

Solmadan gel artık aşkımın gülü

Olsa da konuşsa kalbimin dili

Küçücük dünyamda bir bilsem seni

Görünmez yazıyla yazdım kalbime

Böyle bir aşk görülmemiş dünyada

Ne geçmişte ne de bundan sonra da

Arasalar bulamazlar rüyada

Göremezler seni yazdım kalbime

Nasıl sevgiliymiş görün de bakın

Sevgilim seninle buluşmam yakın

Unuttum desem de inanma sakın

Anılarla yazdım seni kalbime

Nasıl sevgiliymiş görün de bakın

Sevgilim seninle buluşmam yakın

Unuttum desem de inanma sakın

Anılarla yazdım seni kalbime

Böyle bir aşk görülmemiş dünyada

Ne geçmişte ne de bundan sonra da

Arasalar bulamazlar rüyada

Göremezler seni yazdım kalbime