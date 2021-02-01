Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'in şarkısında Orhan Gencebay'a selam söyledi
AK Parti'nin Adana Kongresinde vatandaşlara Müslüm Gürses'in Seni Yazdım şarkısı dinletilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orhan Gencebay'a selam söylemesi dikkat çekti. Şarkıyı söyleyenin Müslüm Gürses olduğunu hatırlayan Erdoğan," Müslüm Baba'ya da bir selam göndermemizde fayda var" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantı ile Antalya kongresine katıldı. Kongrede Müslüm Gürses'in seslendirdiği Seni Yazdım şarkısı salonda dinletilirken "Bir tarafta Orhan Baba, bir tarafta marşlarımız, maşallah… Orhan Baba'ya (Orhan Gencebay) ve eşine selamlarımı gönderiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partililerini izlerken gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, şarkının bitiminin ardından," Maşallah, yüreğinize sağlık, dilinize sağlık. Buradan da Orhan babaya sağlık." diye konuştu.
MÜSLÜM GÜRSES'E SELAM GÖNDERDİ
Şarkıyı söyleyenin Müslüm Gürses olduğu hatırlatılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bu arada tabii bu vesileyle Müslüm Baba'ya da bir selam göndermemizde fayda var" diye konuştu.
KONGREDE ÇALAN ŞARKININ SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE
Solmadan gel artık aşkımın gülü
Olsa da konuşsa kalbimin dili
Küçücük dünyamda bir bilsem seni
Görünmez yazıyla yazdım kalbime
Solmadan gel artık aşkımın gülü
Olsa da konuşsa kalbimin dili
Küçücük dünyamda bir bilsem seni
Görünmez yazıyla yazdım kalbime
Böyle bir aşk görülmemiş dünyada
Ne geçmişte ne de bundan sonra da
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler seni yazdım kalbime
Nasıl sevgiliymiş görün de bakın
Sevgilim seninle buluşmam yakın
Unuttum desem de inanma sakın
Anılarla yazdım seni kalbime
Nasıl sevgiliymiş görün de bakın
Sevgilim seninle buluşmam yakın
Unuttum desem de inanma sakın
Anılarla yazdım seni kalbime
Böyle bir aşk görülmemiş dünyada
Ne geçmişte ne de bundan sonra da
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler seni yazdım kalbime