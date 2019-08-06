Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ne gerekiyorsa yapın' dedi! Baba sevinç gözyaşlarına boğuldu!

Cumhurbaşkanı Edoğan, Bursa'daki beyincik erimesi hastası Zeynep için ne gerekiyorsa yapın talimatı vermişti. Bunun üzerine küçük kızın ailesi mutluluktan havalar uçtu.

Sevinç gözyaşları döken baba Selçuk Sargın, "Bizim o günkü mutluluğumuz yarım kalmaması için bizim bu tedaviye en kısa zamanda başlamamız gerekiyor" dedi.