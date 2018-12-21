Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bu akşam beni tarihe götürüyor. Üniversite yıllarıma götürüyor. Burası spor sergi sarayıydı. Tabi burada üstadı dinliyorduk. O gece üstadı takdim etme fırsatı bana nail olmuştu.

- Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşörlerinin hedefi olmuştur. Tam 8 kez hapse girmiştir.

- Üstad sırf milletin değerleriyle barışık kimliğinden dolayı belirli çevrelerin karakter suikastine maruz kaldı.

- Saldırılar ve hoyratlar karşısında dinleyenlerin yüreğinde abideleşen bir Necip Fazıl vardır.

- Gelecek nesillere üstadın hayalini kurduğu güçlü bir Türkiye'yi bu eserlerle bırakacağına inanıyorum.