Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreninde konuşuyor
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Bu akşam beni tarihe götürüyor. Üniversite yıllarıma götürüyor. Burası spor sergi sarayıydı. Tabi burada üstadı dinliyorduk. O gece üstadı takdim etme fırsatı bana nail olmuştu.
- Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşörlerinin hedefi olmuştur. Tam 8 kez hapse girmiştir.
- Üstad sırf milletin değerleriyle barışık kimliğinden dolayı belirli çevrelerin karakter suikastine maruz kaldı.
- Saldırılar ve hoyratlar karşısında dinleyenlerin yüreğinde abideleşen bir Necip Fazıl vardır.
- Gelecek nesillere üstadın hayalini kurduğu güçlü bir Türkiye'yi bu eserlerle bırakacağına inanıyorum.
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