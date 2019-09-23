Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İklim duyarlı enerji verimli şehirler inşa ederken afet risklerini de azaltıyoruz. 2023 hedeflerimizden biri orman alanlarımızı toplam alanın yüzde 30’una çıkarmaktır. Hızlı tren hatlarımız önümüzdeki 5 yılık dönemde 5 bin 600 metreye taşıyacağız. Plastik poşet kullanımını 4’te 3 oranında düşürdük. Sıfır Atık projemiz bütün Türkiye’ye yaygınlaştırıyoruz. 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız.

Türkiye yenilenebilir enerjide dünyada birinci sırada.

Kalkınma hedeflerimizden vazgeçmeden iklim değişikliğine uygun politikaları hayata geçiriyoruz.

İklim değişikliğine uyum ve afetlere karşı yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına ayrı ayrı eylem planları hazırlıyoruz. Çalışma grubumuzun girişimlerini de size takdim etmek istiyorum İlk liderlik girişimdir. İkincisi ise herkes için sıfırı karbon binalardır. Bu iki girişimin iki temel bileşeni vardır. 2050 yılına ise mevcut binaların sıfır karbon haline getirilmesi amacıyla yol haritalarının hazırlanmasıdır. İklim değişikliği sınır tanımayan küresel bir sorundur.