Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Ülkemizin egemenlik haklarına saldırıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun ülkemize, sağlayacağı vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1,6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır.

Her kesime yönelik desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz.

Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız.

Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti, kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini yakından izliyoruz.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARLARINA SERT TEPKİ

Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir."

CAATSA konusunda hiçbir ülkeye, Türkiye'den başka, bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır.

Bu sistemleri almak için şartlarımızın hiçbirini karşılamayan ABD ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir.

Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır.

Savunma Sanayi Başkanı'mız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız.

Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız.

Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız."

Ayrıntılar gelecek...