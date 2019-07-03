Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nin sonrasında, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah töreninin yapıldığı otele gitti.

Çiftin nikahı Çankaya Müftüsü Ali Gülden tarafından kıyılırken, çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Türkiye Büyük Millet Mecliai Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını geline verdi.