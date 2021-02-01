Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözlerle mest oldu! Övdüğü AK Partili Ali Bayram Doğan gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Kongresine video konferans yöntemiyle katıldı. Kongrede söz alan AK Parti Antalya Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan," Siz bu ülke için çok büyük şeyler yaptınız. Bunu anlatmaya gerek yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanım siz, bize gençlerinize dik durmayı öğrettiniz. Siz bize mazlumun yanında olmayı öğrettiniz. Biz size söz veriyoruz, biz yaşlanana dek, ölünceye dek sizinle ve sizin fikirlerinizle bu yolda yürümeye devam edeceğiz. " dedikten sonra salonda büyük bir alkış tufanı koptu.

ERDOĞAN'DAN LGBT ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ifadelerine üzerine şöyle konuştu:

" Ali tebrik ediyorum. Sen geçmişimizdeki Ali'sin be. Var ya bizim bir alimiz. İnşallah Ali'lerimiz çoğaltacağız. Ve yola da böyle devam edeceğiz. İnşallah gençliğimizi LGBT gençliği değil, tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız. Siz bilgisayarların klavyelerinde olan gençliksiniz. LGBT gençliği değil. Siz kıran, döken gençlik değil. Tam aksine kırılan, dökülen o kalpleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Size inanıyorum, güveniyorum"

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bunun üzerine Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan göz yaşlarına engel olamadı.