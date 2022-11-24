Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü programında konuştu: "Öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada," Nerede bir terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı orada olacak. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te de olacağız, velhasıl nerede varsa orada olacağız. Bizim öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Bu, bundan sonra da böyle gidecek" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü programında konuştu: "Öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergi salonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenler ile yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Arzu Özsoy ile Ayşenur Alkan başta olmak üzere teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Bizim varlık sebebimiz öğretmenlerimizdir. Eğer Cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir. Biz onlarla buraya tırmandık, durup dururken olmadı.

192 kahramanın hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Öğretmenlerimizin canlarını kasteden alçaklara döktükleri her kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz, hava harekatlarıyla saldırıların planlandığı terör yuvalarını darmadağın ediyorlar. Şu anda parlamentomuzda bundan rahatsız olan maalesef ne idüğü belirsiz birileri var. Bundan niye rahatsızlar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü programında konuştu: Öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz

"TERÖR TEHDİDİ SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Nerede bir terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı orada olacak. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te de olacağız, velhasıl nerede varsa orada olacağız. Bizim öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Bu, bundan sonra da böyle gidecek. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi devam ettireceğiz.

Kültürümüzde öğretmen, bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki o cevheri işleyen bir gönül işçisidir. Öğretmenlerimiz, karakterimizin de mimarlarıdır. Türkiye büyüdükçe bunu her şeyden önce öğretmenlerimize yansıtmayı görev bildik. 120 kişilik sınıfların olduğu okullarımız vardı şimdi sayı 20'lere indi. Okullarımızın bakımsızlıktan kurtararak her alanda en modern imkanlarla donattık. Öğretmenlerimizi de ihmal etmedik. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Halen görev başındaki 100 öğretmenden 75'inin atamasını biz yaptık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü programında konuştu: Öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz

Bu yıl da bütçede Aslan payını eğitime ayırdık. 20 yıl önce eğitime ayrılan bütçe 7.5 milyar liraydı. Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 651 milyar lira olarak belirledik. Eğitim - öğretim, böyle gelmiş böyle gider anlayışı ile yürütülebilecek bir faaliyet değil. Eğitime ilişkin her reformu, her kararı uzun istişareler neticesinde artısını eksisini iyi hesap ederek tasarladık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu da bu yaklaşımın bir hasılası olarak ortaya çıkardık. Kanun yürürlüğe girer girmez önüne arkasına bakmadan birileri öğretmenlerimizi kışkırtmaya başladı. Tamamı yalan bilgilerle devletimiz ile öğretmenlerimiz arasına fitne sokmaya çalıştılar. Ama öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü programında konuştu: Öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz-recep-tayyip-erdogan.jpg

ÖĞRETMENLİK SINAVI

Şartları taşıyan öğretmenlerimizi yüzde 95'i kariyer sistemine başvurmuştur. Başvuranların yüzde 99'u sınava girmiştir. Kariyerlerine ve geleceklerine sahip çıkan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte toplam 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktorayı tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yaparak evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü programında konuştu: Öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep'te Ümit Özdağ'a tepki! Dükkana sığındı, güvenlik önlemleriyle ilçeden ayrıldı
Gaziantep'te Ümit Özdağ'a tepki! Dükkana sığındı, güvenlik önlemleriyle ilçeden ayrıldı
Belediye başkanı açıkladı: Prof. Dr. İlber Ortaylı'nda kötü haber!
Belediye başkanı açıkladı: Prof. Dr. İlber Ortaylı'nda kötü haber!
Bakan Kirişci'den umut vadeden açıklama: Yağış olmasa dahi 4 aylık su var
Bakan Kirişci'den umut vadeden açıklama: Yağış olmasa dahi 4 aylık su var
Düzce depremini değerlendiren uzman isim, kırılmayan faya dikkat çekti: O illerde hasara neden olabilir
Düzce depremini değerlendiren uzman isim, kırılmayan faya dikkat çekti: O illerde hasara neden olabilir
Son Haberler
Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, AB'yi eleştirdi! Doğalgaz önerisine sert çıktı
Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, AB'yi eleştirdi! Doğalgaz önerisine sert çıktı
Mardin Büyükşehir Belediyesi bakımı yapılan103 mezar vatandaşa teslim etti
Mardin Büyükşehir Belediyesi bakımı yapılan103 mezar vatandaşa teslim etti
Lübnan Necib Mikati, IMF ile anlamak zorunda olduklarını açıkladı
Lübnan Necib Mikati, IMF ile anlamak zorunda olduklarını açıkladı
Bakanı Kirişci, Dünyanın hiçbir yerinde tarım 8-5 mesaisi yapılacak bir alan değildir
Bakanı Kirişci, Dünyanın hiçbir yerinde tarım 8-5 mesaisi yapılacak bir alan değildir
Bakan Soylu, kritik operasyonu açıkladı! 3 ton 553 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bakan Soylu, kritik operasyonu açıkladı! 3 ton 553 kilo metamfetamin ele geçirildi
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Çok Okunanlar
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
24 Kasım 2022 günlük burç yorumları | İkizler yeniden başlıyor, Akrep beklediği adımı alıyor!
24 Kasım 2022 günlük burç yorumları | İkizler yeniden başlıyor, Akrep beklediği adımı alıyor!
Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz tek haneye indi
Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz tek haneye indi
Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti! Altyapının yetersizliği vatandaşları çileden çıkarttı!
Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti! Altyapının yetersizliği vatandaşları çileden çıkarttı!
İBB Meclisi'nde karar verildi! 25 ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçeleri belirlendi!
İBB Meclisi'nde karar verildi! 25 ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçeleri belirlendi!
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var