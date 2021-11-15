Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi: AK Parti'de sürpriz görev değişimi! Naci Bostancı Grup Başkanı görevini bırakacak, yerine İsmet Yılmaz gelecek

AK Parti'de uzun süredir Grup Başkanı görevini yürüten Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek farklı bir mevkide görev almak istediğini söyledi. Bunun üzerine Erdoğan, 2023 seçimleri öncesi Bostancı'yı AK Parti Genel Merkezi'nde genel başkan danışmanı olarak genel merkezde görevlendirebileceğini söyledi. Bostancı, bu kapsamda genel merkezde seçim hazırlıklarının koordinasyonunda görev alacak.

Naci Bostancı

BOSTANCI GÖREVİNİ BIRAKMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Naci Bostancı'dan boşalan Grup Başkanı görevine ise Eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın geleceği öğrenildi. Söz konusu görev değişiminde Bostancı’nın bir süreden beri sağlık gerekçeleriyle yeterince aktif olmamasının etkisi olduğu söylenirken Bostancı’nın bazı milletvekillerine görevi bırakmak istediğini söylediği ifade edildi.

İsmet Yılmaz

İSMET YILMAZ NELER YAPACAK?

Grup başkanı olacak olan Yılmaz, eskiden olduğu gibi grup başkanvekillerinin görevlerinin koordinasyonunu sağlayacak, çalışmalara başkanlık edecek ve meclis çalışmaları konusunda planlama yapacak.

Bu düzenlemenin grup başkanvekillerinde de değişikliğe neden olup olmayacağı konuşulurken, şimdilik bu yönde bir tasarruf olmayacağı öne sürüldü.

Kaynak: Hürriyet