Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık ederek önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları...

"Konya'da bizim Türk yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan biri düştü ve 1 yüzbaşı pilotumuz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Gelin bir Fatiha okuyalım.

Kendimizi küresel değişimin tam merkezine yerleştirmeyi başardık. Sıkıntılarımız yok mu, elbette var. Teşkilatlarımızdan başlayarak her seviyede bu değişimi hayata geçiriyoruz. Geçirmeye de devam edeceğiz. Yanlış insanlar ve yöntemlerle de karşılaştığımız oluyor. Asla yanlışı savunmuyor ve gereğini yerine getiriyoruz. Bundan sonra da getirmeyi sürdüreceğiz. Milletle inatlaşılmayacağını, millete teslim olunacağını biliyoruz.

Türkiye'nin geldiği noktayı hala kabullenemeyenler var. Türkiye'nin sınırları boyunca terör koridoru oluşturmayı hala sürdürmeye çalışanlar var. Proje genel başkanlar, proje partiler ve şahsiyetler üzerinden bizi yıkmaya, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar var. Bunlara karşı da tavizsiz bir şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz.

Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Bugün üretim tarafında çarklar dönüyor. Turizm sektöründe potansiyelimiz çok büyük, hazırlıklarımız tamam. Salgın tedbirlerinden etkilenen yeme içme sektöründekiler başta olmak üzere tüm esnaflarımızın sorununu biliyor ve bunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Mecburen sıkılaştırmaya yöneliyoruz. Amacımız ülkemizi bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır. Türkiye'nin tek başına salgını yenmesi önemli değildir, önemli olan dünyadaki genel iyileşmesinin gerisinde kalmamak, mümkünse önünde gitmektir. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Biz Ramazan ayı sonrası vaka sayısını 1000-2000 seviyesine düşürürsek turizm için fırsatımız olacak.

CHP'NİN BAŞINDAKİ ZATIN SÖYLEDİKLERİNİN YARISI YALAN YARISI DA YANLIŞ

CHP'nin başındaki zatın söylediklerinin yarısı yalan yarısı yanlış. Atomu parçalamış edası ile konuşuyor. İlgili birimlerimizden verilen yanıta rağmen arsızca aynı iftirayı sürdürüyor. Pek çok kanaldan yanlışı düzeltilmesine rağmen tekrar tekrar devam ediyor. Tek bir konuşmasında 40 iftirayı, yalanı, yanlışı sıralayan bu zat bol keseden vaatler savuruyor. Vaatlerini yerine getirmezse siyasetçi oradan ayrılır. Bay Kemal hariç. Türkiye'de 10 milyon işsiz var, ben bunu çözeceğim diyor. Söylediği formüle kargalar bile gülüyor.

Emekli amiraller, büyükelçiler ve emekli milletvekillerinin yayınladığı, ki merkezinde CHP var. İçinde açık darbe tehdidi olan bildiriye onlardan daha çok sahipleniyor."

AYRINTILAR GELECEK...