Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı! "Prangaların sökülüp atılma zamanı geldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini belirterek "Prangaların sökülüp atılma vakti artık gelmiştir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı! "Prangaların sökülüp atılma zamanı geldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Adaleti 4 önceliğimizden biri olarak kabul etmiştik. Bu ilkemizden hiçbir zaman taviz vermedik. Bugün yüksek yargı organlarımızın hepsi modern, görkemli binalarda milletimize hizmet veriyor.

Yüksek yargı organlarımızın tamamını sundukları hizmetin saygınlığına kavuşturmaya gayret ettik. Bugün Yüksek yargı organlarımızın hepsi ferah, görkemli binalarda milletimize hizmet veriyor. Türkiye adalet hizmetlerinin sunulmasında her geçen yıl çıtayı biraz daha yükseltiyor.

Ekim ayı tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. 29 Ekim'de bu topraklarda kurduğumuz son devlet olan cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşacağız. Cumhuriyetimizin 100. yaşını, bir anma etkinliğinden öte yeni reform hamlelerimizle hak ettiği şekilde kutlamak istiyoruz.

Son 1 asrın kapsamlı muhasebesini yaparken milletimizin demokratik kazanımlarını daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Vesayetçilerin 27 Mayıs'ın Türkiye'nin ayağına vurduğu 12 Eylül'ün perçinlediği prangaların sökülüp atılma zamanı gelmiştir. Bu talebe, siyaset kurumu başta olmak üzere, sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur. Her türlü tartışmaya müzakere açık olduğumuzu ifade ettik.

Milletimize vereceğimiz asıl müjdenin sivil bir anayasa ile milletimizi buluşturmak olduğu anlaşılıyor. Vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişletme idealimizin tepesinde ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak vardır. En geniş, en kapsayıcı mutabakatla bu süreci başarıya ulaştıracağımıza inanıyorum. Sivil anayasa talebi, iradesine gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir.

"MİLLETİMİZE İZAH EDEMİYORUZ"

Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı biz anlayamıyoruz. Klasörler dolusu delile rağmen terör elebaşılarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz. En zor olanı kravatlı teröristlerle mücadele etmektir. Biz adaletin tecellisi için çalışan kurumlardan şunu bekliyoruz. Taziye mesajlarınız şüphesiz anlamlıdır. Ama ülkemizin terör örgütlerine karşı mücadelesinde başarıya ulaşması için yeterli değildir.

"TERÖRLE MÜCADELEDE SOMUT ADIM BEKLİYORUZ"

Önceki gün TBMM'nin açılışına denk getirilen bir terör eylemi oldu. Polisimizin etkin müdahalesi sayesinde teröristler etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerin 6 aylık bebeği olan sivil vatandaşımızı şehit ettiği ortaya çıktı. Her açıdan vahşi ve saldırgan bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Teröristler etkisiz hale getirilmeseydi yurtdışına kaçıp siyasi sığınmacı olacaktı. Dostlarımızdan, kınamayla birlikte somut adımlar görmek istiyoruz. Bizi teskin, terörü telin eden beyanatların, yaramıza merhem olmayacağı bilinmeli.

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