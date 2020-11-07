Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı.