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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programında konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programında konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programında konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Diş hekimliği fakültemizin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.

Yeni havalimanıyla üniversiteye varış azami 30 dakika olacak. Ülkemizin diğer şehirlerinden ve yurt dışından üniversitemize gelecek öğretim görevlisi, öğrenci gibi misafirler açısından Rize'nin cazibesi artacaktır."

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