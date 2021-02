Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Uzay programını eleştirenlere sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında, gündem ve eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...

"Birileri üniversite sayılarıyla ilgili açıklamalarımızla akıllarınca alay ediyordu. Kulakları olup duymayanlar, gözü olup görmeyenlerin artık gördüğünü temenni ediyorum. Memleketimde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugünü iple zor çektik.

Cuma namazını da açılışını yaptığımız Ahmet Erdoğan Camii'nde kıldık. Yaptıranlardan Allah razı olsun.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNEMLİ BİR KONUMA GELDİ"

Bölgede Ovit'ten Yusufeli'ne tüm çalışma, proje ve yatırımları yakından takip ediyoruz. Trabzon'da il kongresine iştirak edecek sonra Ankara'ya geçeceğiz.

Rize'ye kadar gelmişken adımızı taşıyan üniversitemizi ziyaret etmemek olmazdı. Bugün hizmete alacağımız mühendislik fakültemizle ek binalarının şehrimize, üniversitemize ve tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Denizin üzerinde inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nda da yarın inceleme yapacağız.

Bugün artık 25 Fakülte, 18 bini bulan öğrenci sayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi önemli bir konuma geldi.

TÜRKİYE'NİN SAĞLADIĞI HER BAŞARIYI KAHIRLA KARŞILAYANLARA...

Her şeye muhalefet eden kesim artık her geçen gün farklı bir şeyle karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin ilan ettiği her hedefi, sağladığı her başarıyı kahırla karşılayanlara ne demeli bilmiyoruz. Yol yaparız "uçak mı inecek?" derler. Büyük havalimanları yaparsınız "Buraya uzay mekiği mi inecek?" derler. uzay programı yaparsınız "yapacak başka iş mi yok?" derler.

"BİZ ÖMRÜMÜZÜ ESERLE, HİZMETLE GEÇİRDİK"

Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim.

Biz ömrümüzü eserle, hizmetle geçirdik. Bunlar ise borç bulma, yatırım yapmama, durdurma programları yaptılar.

"YARIŞA GİRMEK GÜÇ, İSTİKRAR İSTER; BUNLARDA YOK"

Geçenlerde ana muhalefetin başındaki zat 'Biz şu kadar ucuz faizle yurtdışından borçlanma yaptık' diyor. Daha sonra bakanlığımız belgeleriyle bunun nasıl yalan olduğunu açıkladı. Yalana gerek yok, dürüst ol. Yarışa girmek güç ister, istikrar ister. Bunlarda bu yok!

"40 BİN TABLETLE ÖVÜNÜYORLAR"

Kalkmışlar CHP'li bir büyükşehir belediyesinin dağıttığı 40 bin tabletle övünüyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttıklarını falan bir kenara bırakıyorum. Bir tek Şahinbey ilçemiz 50 bin tablet dağıtırken bunlar haber oluyor! Bunlarla övünüyorlar. Dikkat edin bir tek ilçe belediyemiz bu ha!

BÖLGESEL VE KÜRESEL LİDER OLACAĞIZ

Dünyanın ilk 10 ülkesi arasına gireceğiz, uzaya da gideceğiz. Bölgesel ve küresel lider de olacağız. Buna inanıyoruz.

Bütçeden üniversitelerimize ayırdığımız payı hep arttırdık. Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var. Anadolu'daki üniversitelerimizin bu habis zihniyete vereceği en güzel cevap, ulusal ve uluslararası düzeyde gösterecekleri başarılar olacaktır.

Ülkemizde tarihimizin en büyük alt yapı hamlesini gerçekleştirdik. Reformlarla her alanda yepyeni bir Türkiye inşa ettik."