Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

"2200 yılı aşan Türk tarihi devletleri ile zaferleri mücadeleleri ile yükselişleri ile bir bütündür. 2023’te 100. Yaşını kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti bizim millet olarak bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir. Hemen her konuyu istismar haline getirenlerin asıl amaçlarını elbette biliyoruz, bunların 30 Ağustos gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız. Zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun beraberliğine kast etmektir. Şimdiye kadar milletimiz bu oyunlara gelmemiş, ortak değerlerinin istismar edilmesine asla fırsat vermemiştir.

Büyük Zafer’in 98. Yıldönümünü böyle anlamla bir programla kutlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum, ROKETSAN Uzay Sistemleri ve İleri Teknoloji Araştırma Merkezi’nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Zaferler işte bu eserlerle kutlanır, lafla değil. Eğer zafer diye bir kararlılığınız varsa bu eserleri dikersiniz. Biz şu anda bunlarla bile henüz mutmain değiliz, bize çok daha ileri eserler yakışır, bunları da yapacağız.

Biz mazisinde güçlü yerli ve milli savunma sanayiine sahip olan böyle bir gelenekten gelen bir milletiz, unutmayın fatih Sultan Mehmet Han’ın çizimlerini bizzat yaptığı Şahi topları devrinin en gelişmiş silahlarından birisidir.

Nuri Demirağ’ın Kayseri’de kurduğu uçak fabrikası savunma sanayimizin öncüleri olarak halen hafızalardadır, tüm bu kritik düşünceler dönemin vizyonsuz idarecileri tarafından sabote edilmiştir. Ülkemizin ilk uçak fabrikasının özellikle kapısına 1950 yılında kilit vuranlarla bugün bizi savunma sanayinden attığımız adımlardan dolayı eleştirenler aynı sığ zihniyetin mensuplarıdır. Sakarya’daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar bu ülkeyi 2002 yılına kadar yurt dışına %70 bağımlı hale getirenlerdir.

Türk Savunma Sanayii’nin dikilmiş körpe fidanlarını budayanlar sadece kaynak ve zaman israfına neden olmadılar aynı zamanda bu milletin 60 senesini de çaldılar. Biz son 18 senede bu kayıpları telafi etmenin mücadelesini verdik, adeta felç olmuş savunma sanayimizi yeniden ayağa kaldırdık. Ülkemiz dışa bağımlılığını %70’lerden %30’ler seviyesine düşürdük.

2002 yılında 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı 700’e yaklaştı. Sadece son 5 senede 350 civarında yeni proje başlattık. Bugün 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştık yine bu dönemde sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 56’dan 1500’e ulaştı.

Başarımızı daim kılmamız, çıtayı sürekli yukarıya taşımamıza bağlıdır. Savunma Sanayi Başkanlığı’na paydaşlarına ve kuruluşlarına bu noktada çok önemli vazifeler düşüyor.

1988 yılında merhum Özal’ın kurduğu ROKETSAN ürettiği silah ve mühimmatlarla Mehmetçik’in en büyük destekçilerinden biri olmuştur.

İLK YERLİ DENİZ FÜZESİ 'ATMACA'

Ülkemizin ilk deniz füzesi olan ATMACA’ya ayrı bir parantez açmam gerekiyor 200 kilometre menzili ile düşman radarları tarafından teşhis edilemeyen ve aynı zamanda hedef hareket etse dahi takip edebilen ATMACA ülkemizi dünyada gemi savar füzesi üretebilen 5 ülke arasına dahil etmiştir. Ordumuzun göz bebeği olarak ATMACA’yı inşallah yılsonu itibari ile TSK’nın envanterine katacağız, birçok ülkenin ATMACA’ya ilgi duyması ve satın almak için bizimle iletişim kurması da ayrıca gurur vericidir.

ATMACA’nın geliştirilmesinde emeği ve alın teri olan Savunma Sanayi Bakanlığı’mızı ve ROKETSAN’ı tebrik ediyorum.

MİKRO UYDU FIRLATMA PROJESİ

Milli teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli roketimiz 130 km sınırına çıkarak uzay sınırı kabul edilen 100 km sınırını aştı. Böylece Türkiye kendi teknolojileriyle uzaya ilk adımını attı.

“Mikro Uydu Fırlatma Projesi” merkezin yürüttüğü en kritik çalışmalar arasında yer alıyor. Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında savaş ve barış zamanında ülkemize güvenli bilgi akışı sağlayacak.

Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek isterim.

Denizlerin dibinden uzayın derinliklerine kadar görev üstlenen ROKETSAN’ımızı şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Fedakarca görev yapan emniyet güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve daha ileriye taşımak için emek veren ter döken herkese teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum."