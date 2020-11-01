Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da önemli açıklamalarda bulunuyor!

AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'deki depremin ardından şu an itibarıyla 58 vefatımız, 896 yaralımız var."

Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız."

"AK Parti milletin partisidir. her kim bunu unutur ve AK Parti'yi şahsi hesaplarının adresi haline dönüştürürse karşısında milletimizi ve bizi bulur. Türkiye genelinde üye sayımız 11 milyonu geçti. Üye sayımızı sürekli artırmamız demek seçimden önce seçim kazanmak demektir.

Dünyada yeni bir kürsel düzenin inşa edildiği düzenden geçiyoruz. Türkiye bu kritik süreçte mağdurun yanında yer alıyor."



Detaylar gelecek...