Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bu 8.mitingim. Yarın da 6 ilçemizi daha ziyaret ederek 8 Şubat'ta başladığımız seçim çalışmamızı nihayetine ulaştıracağız. Pazar günü milletimiizn takdirini bekleyeceğiz. Bazıları anketler yapıyor hiç kafanıza takmayın. Pazar günü anketleri göreceğiz.

Siz İstiklal Marşı'mızı dahi okumayan bu adamları mı belediye başkanı seçeceksiniz?

Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervazsızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, Cumhur İttifakı karşısında mum gibi olacaklar. Gelin bu dörtlü mekanizmaya pazar günü sandıklarda bir Osmanlı tokadı atalım. CHP'nin adayı Binali Yıldırım ile aynı teraziye konulabilir mi?

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİNİ HAZMEDEMEYENLER..."

Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyenler, 31 Mart sonrasında ya daha da azgınlaşacaklar ya da kendilerine çekidüzen verecekler. 31 Mart akşamında ya Kandil'deki terör ağalarını sevindireceğiz ya da Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz.

2040 yılına kadar İstanbul'da su sıkıntımız yok. CHP bunları neden yapmadı, bizi susuz bıraktı. Bize maske dağıtmadılar mı? Çöp dağları patladı, 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü nerede diye sorsan bilmez. Kağıthane'ye ne diyordu Kağıttepe. Pazar günki seçimde onu koltuğundan da edebilir.

"BU OYUNA GELMEYİN"

Bir belediye tapu sırununu çözemez. Sizi aldatabilirler. Tapu bana bağlı, oraya değil. Bu oyunlara gelmeyin. Hangi tapuyu dağıtıyorsun ya?