İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i tebrik etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i tebrik etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş’i telefon ile arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i tebrik etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş'i tebrik ederek başarı diledi.

752x395-cumhurbaskani-erdogan-senol-gunesi-tebrik-etti-1551445040717.jpg

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Erdoğan'ın A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş'i telefon ile arayarak tebrik ettiği ve telefon görüşmesinde Şenol Güneş'e yeni görevinde başarı dileklerini ilettiği bildirildi.

Şenol Güneş, Milli takımın yeni teknik direktörü olduŞenol Güneş, Milli takımın yeni teknik direktörü oldu

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.