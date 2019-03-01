Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i tebrik etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş’i telefon ile arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş'i tebrik ederek başarı diledi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Erdoğan'ın A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş'i telefon ile arayarak tebrik ettiği ve telefon görüşmesinde Şenol Güneş'e yeni görevinde başarı dileklerini ilettiği bildirildi.
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