Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Tekrar Siirt'te olmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin. Maşallah Siirt bu ne hal böyle... Siirt bu ne coşku böyle... Bu şehrin hısmı olmakla iftihar etmeyi sürdüreceğim. Hayatımın önemli noktalarında Siirt bana eşlik etti.

Siirt'te okuduğum bir şiir sebebiyle hapse atılarak siyasi hayatımı sona erdirmek istediler. Sonra bin bir mücadele ile yeniden döndüğünüz ülke ve millete hizmet yolunda başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. Yiğit düştüğü yerden kalkar... Bu sözü hayata geçiren Siirt demokrasi ve kalkınma mücadelemizde de hep yanımızda oldu. Biz de Siirt'in gelişme için ne gerekirse yaptık. Bugün de elimiz boş gelmedik.

Şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2,5 milyonu geçen 75 kalem eser ve hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi 102 milyon dolarlık yatırım bedeli ile şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım. Gençlerimiz bilmez 20 yıl öncesine gidelim. Ne havaalanı, ne buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversite var mıydı? Şimdi maşallah yolumuz çift gidiş ve geliş...

ÇİNKO İTHALATI İÇİN 1 MİLYAR DOLARIN ÖNEMLİ KISMI ÜLKEMİZDE KALACAK

50 bin ton sonra 150 sonra 250 bin tona çıkacak tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır. Fabrikalarımız da en kısa sürede tamamlanacak. Proje bittiğinde 400 milyon dolarlık yatırım bedeline ulaşacak. Ülkemizin çinko ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. İlk olarak 500 kişiyle olan istihdam 3 bin kişiye çıkacak sonrasında ise 7500 kişiye iş sağlanacak.

Çinko ithalatı için 1 milyar doların önemli kısmı ülkemizde kalacak ve ihracat kapısı açacağız. Cari dengeyi fazlaya dönüştüreceğiz. Bu tesis tek başına ülkemizi üretim, ihracat ve büyüme üzerine kurulu ekonomi programımızın ispatıdır. Artık terörü teröristlerin saldırılarını değil, üretim ve istihdamı konuşacağız.

İnsanlar artık iş ve aş için başka yerlere gitmeyecek. Bu tesisin inşaatını temel atma töreninin üzerinden 18 ay geçmeden tamamlanması da önemlidir. Toplu açılış törenimizde barajımızı da hizmete açıyoruz. Şirvan Barajı enerjiye katkıda bulunacak. Zarova Köprüsü'nü de bugün açıyoruz.

Değerli kardeşlerim bizim gündemimizde ülkemize daha fazla eser kazandırmak için yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Bu ülke insanların inançlarını yaşamasını engellemek için hoyratça üzerine gelindiği, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlardan mahrum bırakıldığı günlerden geçti.

KILIÇDAROĞLU'NUN TÜİK ZİYARETİNE SERT TEPKİ: DEVLET KURUMLARINA RANDEVUSUZ GİDİLEMEYECEĞİNİ ÖĞREN

Bizim gündemimizde milletimize daha çok hizmet etmek için yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Geçtiğimiz 19 yılda Türkiye'de demokrasiyi geliştirmek için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Bu ülke insanların inançlarını yaşamasını engellemek için hoyratça üzerine gelindiği, halkının temel ihtiyaçları için yatırımlardan mahrum bırakıldığı günlerden geçti. Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle adım adım engellerin üstesinden geldik. Fakat, ana muhalefetin başında bir zat var, bu zat Merkez Bankası'ndan randevu istiyor, Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya, Merkez Bankası randevu veriyor. Gidiyorlar, Merkez Bankası'ndan brifing aldıktan sonra Merkez Bankası'nın aleyhinde konuşuyor. Hani bağımsız değildi? Bunlarda edep adap yok. Dün de TÜİK'i randevu almadan oraya da gitmek istedi. TÜİK de buna randevu vermedi. Gittiler, istatistik kurumu önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utan. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil. Bundan sonra da devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren.

GENÇLER, SİZ TEKNOFEST GENÇLİĞİSİNİZ

Hiç merak etmeyin biz dimdik ayaktayız. Siz yeter ki bize bu gücü verin. Baskı ve zulüm bulutlarını sizinle beraber birer birer dağıttık. Eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye her alandaki alt yapımızı insanımızın hak ettiği hizmetleri alabileceği seviyeye getirdik.

Gençler ben sizleri çok seviyorum. Siz TEKNOFEST gençliğisiniz. TEKNOFEST gençliği olarak yapay zekayı siz oluşturacaksınız. Bay Kemal'in dediği gibi değil siz AK Parti'nin yeni dizayn ettiği TEKNOFEST gençliği olarak inşallah geleceğe hazırlanıyorsunuz. Buna hazır mıyız? Maşallah...

Tüm neticeler ortaya koyduğumuz eserlerden istisnasız insanların tamamı yararlanacak. Tek güvencemiz Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğidir. Herkes destek vermek zorunda değil ama hiç olmazsa köstek olunmamasını beklemenin hakkımız olduğunu düşünüyorum.

Birilerinin tek mesaisi ülkemize kazandırdığımız her eseri engellemeye çalışmak olmuştur. TÜİK dünyada ilk 20 içinde yer alan bir kuruluştur. Geçmişleri milletimizin inancına kültürüne tarihine değerlerine uyguladıkları faşizan baskılarla dolu bir kesim var. Bunların ülkede bizim eserimizdir diyecekleri tek eserleri tek dikili ağaçları yoktur.

Detaylar gelecek...