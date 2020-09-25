Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gittiği Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.