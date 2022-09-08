Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuştu! "Şehre güzellik katacağına inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırtavistan'da Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışı için düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Buradan sizlerin vasıtasıyla Balkanlarda yüreği bizimle çarpan tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

Coşkunuz için, aşkınız, sevdanız için sizlere teşekkür ediyorum. Yaklaşık 6 yıl aradan sonra dost ve müttefik Hırvatistan'ı tekrar ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Hırvatistan'ın farklı şehirlerinden, çevre ülkelerden, dost ve kardeşimizle buluşmamızı nasip eden Rabbime hamd ediyorum.

Türkiye-Hırvatistan işbirliğinin en anlamı örneklerinden olan açılışla vesiyesiyle sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu güzide esere şahsımın isminin verilmesi nezaketini gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'na, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Sayın Aziz Efendi Hasanoviç'e teşekkürlerimi sunuyorum.

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN MEMNUNİYETLE KABUL ETTİK"

Rabbim birliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim ilk olarak Nisan 2016'da gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında bugün de burada olacağını düşündüğüm önceki cumhurbaşkanı tarafından dile getirilmişti. Biz de hiç düşünmeden memnuniyetle kabul ettik. Hırvatistan İslam Birliği'nin kendi imkanlarıyla başlattığı projeye TİKA da dahil oldu.

TİKA ve Hırvatistan İslam Birliği arasında bu konuda bir mutabakat metni imzalandı. Hamd olsun dostluk ve kardeşliğimizin nişanesi olan bu kıymetli eseri el birliğiyle tamamladık. Bu merkezin diğer dillerden dostlarımızın da vakit geçirecekleri, şehrin buluşma adreslerinden olacağını umuyorum. Ayrıca geleneksel ve modern tasarımları çok güzel şekilde birleştiren muhteşem mimarisiyle şehre güzellik katacağına inanıyorum.

"HIRVATİSTAN, AVRUPA'DA ÖRNEK GÖSTERİLEN ÜLKELER ARASINDADIR"

Bu kıymetli eserin başta Sisak halkı olmak üzere tüm dost ve kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün bir kez daha Hırvatistan'dan dostluk, kardeşlik, barışa ve hoşgörüye dair önemli mesajlar vermiş oluyoruz. Bu elbette tesadüfi değildir. Hırvatistan, Avrupa'da örnek gösterilen ülkeler arasındadır.

Bu özgürlük ve huzur ortamı sadece Müslüman kardeşlerimiz için değil, diğer dinler ve kültürler için de geçerlidir. İşte bugün açılışını yaptığımız Sisak İslam Kültür Merkezi sembollerden biri olarak yaşayacaktır. Türkiye olarak biz hiçbir zaman geçmişte kader birliği yaptığımız bu bölgedeki kardeşlerimizi ve dostlarımızı unutmadık.

Gönül dünyamızda Sisak'ı Amasya'dan, Zagreb'i Ankara'dan, Saraybosna'yı İstanbul'dan ayırmadık. Dostlarımızın sevinçleriyle sevindik, acılarını kendi acımız olarak gördük. Bu anlayışla 2020 sonunda Sisak bölgesinde meydana gelen depremin ardından Hırvatistan'ın yanında olmaya çalıştık.