Cumhurbaşkanı Erdoğan: S&P kendine çeki düzen ver

Erdoğan, AKP İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'na katıldı.

Programda konuşan Erdoğan “ Sadece sınırlarımız içerisinde değil, Irak'tan Suriye'ye, Akdeniz'den Ege'ye kadar emperyalizmin farklı yüzleriyle muhatap oluyoruz. O dönemde işgalcilere alkış tutanlar olduğu gibi bugün de farklı kisveler altında mandacılığı savunanlar var. Bugün de gavurun kılıcını sallayanlar var.

O dönem de kalemini işgalcilerin emrine verenler olduğu gibi bugün de Batılı efendilerine şirinlik yapan kalemşörler var. Bir asır önce olduğu gibi bunların karşısında ise istikbali ve istiklali için gerekiyorsa kanının son damlasına kadar hazır bir millet var.Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla Anadolu'yu 7 düvele dar eden Şerife bacılar, Sütçü İmamlar, Nene Hatunlar, Antepli Şahin beyler hala aramızdadır.

Gezi Olayları ile fitili ateşlenen, 17-25 Aralık girişimiyle devam eden, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ayyuka çıkan saldırıların yegane hedefi 100 yıl önce yarım kalmış hesabı görmektir.

Ülkemizi terörle, baskıyla, ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı bizi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir. S&P sen bir kendine çeki düzen ver, sen Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin. Bunu daha önce de yaptın, netice alamadın, bundan sonra da alamayacaksın” diye konuştu.

ayrıntılar gelecek...