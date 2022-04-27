Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: Bu adam Gezi Olayları'nın perde arkası koordinatörüydü

İstanbul'da STK temsilcileriyle iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Dostluğunuz fedakarlığınız azminiz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Büyüklerimiz bize hayrı öğütlerken, yapılan hizmetleri takdir etme tavsiyelerinde bulundu. Ömrümüzü adadığımız dava şahıs değil hak ve hakikat davasıdır. Hakka ve hakikate yönelen herkese bu kapılar açıktır. Büyük bir siyasi bunalımın ardından gelen 2002 seçimleriyle anadolu ihtilali başlattık."

"Ülkemizin önünde yepyeni kapıları açan 3 Kasım seçimleriyle Türkiye daha fazla demokrasi, ekonomik kalkınma manasına gelen kutlu bir yola girmiştir. Eski Türkiye güzellemesi yapanlar dönemi bilmeyenlerdir. Bugün 2002 öncesi ile 2022'nin Türkiye'sini karşılaştıran ahlak sahibi herkes ülkemizin nereden nereye geldiğini görecektir. Eğitimde altyapı eksikliğini giderdik, hem de 28 Şubat zihniyetinin yaptığı tahribatın izlerini ortadan kaldırdık. Sağlıkta ülkemizii cenazelerin borcundan dolayı hastanelerde rehin alındsığı ayıptan kurtarmakla kalmadık, medeni bir yer haline getirdik."

"VERİLEN KARAR RAHATSIZ ETTİ"

"En son bir zat ile ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Gezi Olayları'nın perde arkası koordinatörüydü. Kızlarımızın başörtüleriyle Üniversite kapılarında süründürüldüğü dönemden şimdi güvenlik güçlerimizin onları teminat altına aldığı döneme geldik. Dolmabahçe Camii'yi hatırlayın. Bira kutularıyla oturan o müptezeller. Camiiden buradaki makamımıza kadar geldiler, Gezi'cilerle birlikte Taksim meydanına yürüdüler. İşte o Geziciler maalesef o gün orada kaldılar ve bunu ne adına yaptılar, çevre adına yaptılar. Bu nasıl çevrecilik. Çevreciliğin destanını biz yazdık. 5 milyon civarında fidan dikerek yaptık . 12 tane ağacın bir başka yere nakline ne dediler. Bak ağaçları söküyorlar. Cumhuriyet mitingleriyle darbe çağrısı yaptılar. 3678 garabetiyle meclis iradesini gasp etmeye çalıştılar. Siyasi suikastlerle kaosa sürüklemeye kalktılar. Partimizi kapatmaya çalıştılar."

"17-25 Aralık yargı darbesiyle hükümetimizi alaşağı etmeye çalıştılar. 15 Temmuz ihanetiyle saldırılarını canımıza kastetmeye, darbe teşebbüsüne kadar götürdüler. Bu süreçte aralarında yol arkadaşlarımızın da olduğu şehitler verdik. Ama milletin iradesini sırtlanlara, akbabalara, ruhunu emperyalistler satmış alçaklar çiğnetmedik. Milletimizin bize sandıkta verdi kutlu emanete halel getirmedik. Daima dik durduk. Sağlam durduk. Hukuktan bir an olsun ayrılmadık. Her fırsat nefret siyasetini körükleyenlere rağmen milletimizn tek bir ferdinin burnunun kanamasına izin vermedik. Şahsımıza yönelik pervasızlıkları affettik. Lakin milli iradeyi hedef alan eylemleri asla sineye çekmedik."

"HAK VE HAKİKAT DAVASIDIR"

"Dostluğunuz fedakarlığınız azminiz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Büyüklerimiz bize hayrı öğütlerken, yapılan hizmetleri takdir etme tavsiyelerinde bulundu. Ömrümüzü adadığımız dava şahıs değil hak ve hakikat davasıdır. Hakka ve hakikate yönelen herkese bu kapılar açıktır. Büyük bir siyasi bunalımın ardından gelen 2002 seçimleriyle Anadolu ihtilali başlattık. Ülkemizin önünde yepyeni kapıları açan 3 Kasım seçimleriyle Türkiye daha fazla demokrasi, ekonomik kalkınma manasına gelen kutlu bir yola girmiştir. Eski Türkiye güzellemesi yapanlar dönemi bilmeyenlerdir. Bugün 2002 öncesi ile 2022'nin Türkiye'sini karşılaştıran ahlak sahibi herkes ülkemizin nereden nereye geldiğini görecektir. Eğitimde altyapı eksikliğini giderdik, hem de 28 Şubat zihniyetinin yaptığı tahribatın izlerini ortadan kaldırdık. Sağlıkta ülkemizi cenazelerin borcundan dolayı hastanelerde rehin alındığı ayıptan kurtarmakla kalmadık, medeni bir yer haline getirdik."

ERDOĞAN'DAN OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI

"En son bir zat ile ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Gezi Olayları'nın perde arkası koordinatörüydü. Kızlarımızın başörtüleriyle Üniversite kapılarında süründürüldüğü dönemden şimdi güvenlik güçlerimizin onları teminat altına aldığı döneme geldik. Dolmabahçe Camii'yi hatırlayın. Bira kutularıyla oturan o müptezeller. Camiiden buradaki makamımıza kadar geldiler, Gezi'cilerle birlikte Taksim meydanına yürüdüler. İşte o Geziciler maalesef o gün orada kaldılar ve bunu ne adına yaptılar, çevre adına yaptılar. Bu nasıl çevrecilik. Çevreciliğin destanını biz yazdık. 5 milyon civarında fidan dikerek yaptık . 12 tane ağacın bir başka yere nakline ne dediler. Bak ağaçları söküyorlar. Cumhuriyet mitingleriyle darbe çağrısı yaptılar. 3678 garabetiyle meclis iradesini gasp etmeye çalıştılar. Siyasi suikastlerle kaosa sürüklemeye kalktılar. Partimizi kapatmaya çalıştılar. 17-25 Aralık yargı darbesiyle hükümetimizi alaşağı etmeye çalıştılar. 15 Temmuz ihanetiyle saldırılarını canımıza kastetmeye, darbe teşebbüsüne kadar götürdüler. Bu süreçte aralarında yol arkadaşlarımızın da olduğu şehitler verdik. Ama milletin iradesini sırtlanlara, akbabalara, ruhunu emperyalistler satmış alçaklar çiğnetmedik. Milletimizin bize sandıkta verdi kutlu emanete halel getirmedik. Daima dik durduk. Sağlam durduk. Hukuktan bir an olsun ayrılmadık.Her fırsat nefret siyasetini körükleyenlere rağmen milletimizin tek bir ferdinin burnunun kanamasına izin vermedik. Şahsımıza yönelik pervasızlıkları affettik. Lakin milli iradeyi hedef alan eylemleri asla sineye çekmedik."