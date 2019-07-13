Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyelileri ülkelerine dönmeleri için teşvik edeceğiz"

Bazı milletvekilleri özellikle Suriyeliler konusunda vatandaştan tepki geldiğini ve bu konuda yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"ÜLKELERİNE DÖNMELERİNİ TEŞVİK EDECEĞİZ"

Bunun üzerine Erdoğan "Biz Suriyelilere kapılarımızı açmak zorundaydık. Görmezden gelemezdik. Onlara sahip çıktık. Bizim başımıza da gelebilirdi. O zaman bize kim yardım edecekti, kim sahip çıkacaktı? Ama bu konuda yeni adımlarımız olacak. Ülkelerine dönmelerini teşvik edeceğiz. Suç işleyenleri kesinlikle sınır dışı edeceğiz. Ayrıca Suriyelilerden aldıkları sağlık hizmeti karşılığında bir katkı payı alınmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

SUÇ İŞLEYEN SURİYELİLERİN YASAL KALIŞ HAKLARI SONLANDIRILIYOR

Geçtiğimiz günlerde benzer bir açıklama da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan gelmişti.

Çataklı, önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin Türkiye'de geçici koruma statüleri iptal edilmek suretiyle yasal kalış haklarının sonlandırılacağını ve ülkelerine gönderileceğini söylemişti.

Çataklı, "Kimsenin bir defa ülkemizde suç işleme özgürlüğü yok. Bu Suriyeliler için de geçerli vatandaşımız için de geçerli. Suriyelilerin de diğer yabancıların da işlediği suçlarla ilgili olarak hem adli mercilerimizde işlemler sürüyor hem de idari işlemler gerçekleştiriliyor. Özellikle önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin Türkiye'de yasal kalış hakkı yani geçici koruma statüleri iptal edilmek suretiyle yasal kalış hakları sonlandırılıyor. Ülkelerine dönmeleri sağlanıyor" diye konuşmuştu.

"DENETİMLERİ SIKLAŞTIRACAĞIZ"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce, ilgili bütün paydaşların da görüşleri alınmak suretiyle 'Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'nın hazırlandığını ve uygulamaya konulduğunu anlatan Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ve talimatları doğrultusunda 6 aylık ayrı bir planlama çalışması yaptıklarını dile getirmişti.