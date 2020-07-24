Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Ayasofya Camii 24 saat açık olacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camisi'nin 24 saat açık kalması için talimat verdiğini belirtti.

Ayasofya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugünden itibaren 24 saat boyunca açık olacak.

İstanbul Valisi Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi’nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. #AyasofyaCamii artık 24 saat daima açık olacak.



Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/GCnttjLJ41 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'NDE AKŞAM NAMAZI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk akşam namazı eda edildi.

İstanbul'da saat 20.36'da okunan akşam ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi.

Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek için uzun kuyruklar oluştururken, caminin sabaha kadar açık olacağı belirtildi.

Öte yandan cami ve çevresinde güvenlik önlemleri sürüyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.