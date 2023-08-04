Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! AK Parti kurmayları bu 3 temel hedef için çalışacak!

2024 yılında yapılacak yerel seçim çalışmaları için AK Parti de kollar sıvadı. Bu kapsamda 3 temel çalışma yapılacak. işte detaylar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! AK Parti kurmayları bu 3 temel hedef için çalışacak!

AK Parti'de yerel seçim hazırlığı sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına 'sahayı boş bırakmayın' talimatı verdi. Bu kapsamda 3 temel çalışma yapılacak.2019'da kaybettiği büyükşehirleri geri almak için iktidar partisi harekete geçti.

İl ziyaretleri artırılacak

Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı, Genel Seçim Sonuçları sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidilecek. İlk durak ise Adıyaman olacak.

Şehir buluşmaları yapılacak

Çalışmanın 2. ayağında 2023 şehir buluşmaları var. Bu kapsamda kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun bir şekilde sahada olacak.

Parti kurmayları kırsalda olacak

3. ayak ise köy taraması olacak. Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatlar kırsalda yoğun bir çalışma yapıyor. Parti kurmayları, yaz aylarında özellikle kırsalda olacak. "Çünkü insanlar yayla ve köylere çıktı. Buraların nüfusu arttı o nedenle öncelik kırsalda" mesajı verildi.

AK Parti'de saha çalışmalarının ekim ayına kadar sürmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı 17-25 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gidecek. Bu nedenle Kurultayın 7 ekimde yapılması planlanıyor. Ekimin ikinci haftası ise parti grubu , MYK, MKYK üyeleri ile kapsamlı bir kamp yapılacak ve yol haritası çıkarılacak. Kasım'da ise aday adaylarının başvuru süreci başlayacak.

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