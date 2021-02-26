Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Adeta patlama yaşanıyor

Son dakika haberi… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'nda katılmak üzere Taksim Beyoğlu'ndaki tören alanına geldi.

Burada yaptığı konuşmada İstanbul'un tek başına 100 milyonluk turist ağırlama potansiyeli barındırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1984'ten bu yana İstanbullulara hizmet veren Atlas Sineması'nı aslına uygun şekilde yenilediklerini ifade etti. Erdoğan, "Artık bu sinemada gala ve prömiyer gösterimleri dahil sinema sanatının en nadide eserleri seyircisiyle buluşabilecek. Tarihi geçmişi ve modern altyapısıyla Atlas Sineması aynı zamanda yaşayan bir müze de olacak." dedi.

Tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasının önemine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yıldızı giderek parlayan bir ülke olduğunu ve bunun en büyük göstergesinin de misafir edilen yabancı turist sayısının 52 milyonu bulması olduğunu söyledi.

Erdoğan açıklamasında "Normalleşmeyle birlikte çok daha yüksek turist sayılarına ulaşacağını biliyoruz. Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor." dedi.